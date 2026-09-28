Ajker Patrika
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গাজীপুর

রাতে স্বামীর মারধর, সকালে পোশাকশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ১৫
রাতে স্বামীর মারধর, সকালে পোশাকশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার
শামীমা আক্তার। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভাড়া বাসার দরজা ভেঙে শামীমা আক্তার (২৮) নামে এক গার্মেন্টসকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্বজনদের অভিযোগ, পারিবারিক কলহের জেরে গতকাল রোববার রাতে তাঁকে মারধর করে গুরুতর আহত করার পর স্বামী সুমন মিয়া (৩৭) পালিয়ে যান। এর পরই রাতের কোনো একসময় তিনি আত্মহত্যা করেন।

আজ সোমবার সকালে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে শ্রীপুর থানা-পুলিশ।

অভিযুক্ত সুমনের (৩৭) বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার পঞ্চনন্দপুর গ্রামে।

নিহতের চাচাতো ভাই মোস্তাফিজুর রহমান রনি বলেন, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শামীমাকে মারধর করেন তাঁর স্বামী। মারধরে গুরুতর আহত করে তাঁকে ঘরে রেখে সুমন পালিয়ে যান। পরে শামীমা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে অনেক ডাকাডাকি করলেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। সকালে বাড়ির লোকজন পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।

মোস্তাফিজুর রহমান রনির ভাষ্য, সুমন জুয়া খেলাসহ নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িত ছিলেন। এসব নিয়ে তাঁদের কলহ লেগেই থাকত। প্রতিবাদ করলেই শামীমাকে মারধর করা হতো বলেও অভিযোগ তাঁর। গতকাল রাতে মারধর করে শামীমার নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলেও তিনি দাবি করেন।

শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক মো. মাজাহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

নির্যাতনগাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)ঢাকা বিভাগমরদেহস্ত্রী
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