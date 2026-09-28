রাতে স্বামীর মারধর, সকালে পোশাকশ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভাড়া বাসার দরজা ভেঙে শামীমা আক্তার (২৮) নামে এক গার্মেন্টসকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। স্বজনদের অভিযোগ, পারিবারিক কলহের জেরে গতকাল রোববার রাতে তাঁকে মারধর করে গুরুতর আহত করার পর স্বামী সুমন মিয়া (৩৭) পালিয়ে যান। এর পরই রাতের কোনো একসময় তিনি আত্মহত্যা করেন।
আজ সোমবার সকালে শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড গ্রামের একটি ভাড়া বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে শ্রীপুর থানা-পুলিশ।
অভিযুক্ত সুমনের (৩৭) বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার পঞ্চনন্দপুর গ্রামে।
নিহতের চাচাতো ভাই মোস্তাফিজুর রহমান রনি বলেন, গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শামীমাকে মারধর করেন তাঁর স্বামী। মারধরে গুরুতর আহত করে তাঁকে ঘরে রেখে সুমন পালিয়ে যান। পরে শামীমা ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। রাত সাড়ে ১২টার দিকে অনেক ডাকাডাকি করলেও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। সকালে বাড়ির লোকজন পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।
মোস্তাফিজুর রহমান রনির ভাষ্য, সুমন জুয়া খেলাসহ নানা অপরাধমূলক কাজে জড়িত ছিলেন। এসব নিয়ে তাঁদের কলহ লেগেই থাকত। প্রতিবাদ করলেই শামীমাকে মারধর করা হতো বলেও অভিযোগ তাঁর। গতকাল রাতে মারধর করে শামীমার নাক ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলেও তিনি দাবি করেন।
শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক মো. মাজাহারুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।
হাউজিং ব্যবসার নামে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করে প্রায় ২০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও অর্থ পাচারের অভিযোগে বেস্টওয়ে ল্যান্ড প্রপার্টিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. মিজানুর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান তানিয়া সুলতানা তানভীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।৩ মিনিট আগে
আউশ ধান কাটা ও মাড়াই শেষ হয়েছে সপ্তাহখানেক আগে। এখন আমন ধান রোপণের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার কৃষকেরা। এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করতে বিভিন্ন ডিলারের দোকানে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন তাঁরা। এক দোকানে ইউরিয়া পাওয়া গেলেও মিলছে না ডিএপি বা এমওপি।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম বাজারের বনফুল ডিপার্টমেন্ট স্টোরে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত কোটি টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়েছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিক। সোমবার সকাল ৯টার দিকে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘণ্টাব্যাপী কাজ করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।১১ মিনিট আগে
উপাচার্য পুনর্বহালের দাবিতে চুয়েটে অচলাবস্থার অষ্টম দিনে প্রধান ফটকে অবস্থান ও পাহারা দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। নতুন উপাচার্যের প্রবেশ ঠেকাতে রাতভর অবস্থানের পাশাপাশি সোমবার কমপ্লিট শাটডাউন, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, গণসাক্ষ্য, বিক্ষোভ মিছিল ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে।১৯ মিনিট আগে