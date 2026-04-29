রাজশাহীতে স্বামীকে পিটিয়ে আহত, স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে আহত করার পর তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার সরদহ রেলস্টেশন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী দম্পতি ট্রেনে ও স্টেশনে পপকর্ন বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁদের পপকর্ন বিক্রির টাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন। এই ঘটনায় ধর্ষণের শিকার নারীর স্বামী বুধবার (২৯ এপ্রিল) দুপুরে চারঘাট থানায় একজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছেন। ওই দম্পতির বাড়ি নাটোরে। আর অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম আশরাফুল ইসলাম (৩৫)। চারঘাট উপজেলার হলিদাগাছী জাগিরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি। রাত থেকেই তিনি পলাতক।

পুলিশ ও ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ওই দম্পতি প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার বিকেলে ট্রেনে পপকর্ন বিক্রির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। দিনভর বিভিন্ন স্টেশনে পপকর্ন বিক্রির পর তাঁরা রাত ১টার দিকে ঢাকাগামী ‘ঢাকা মেইল’ ট্রেন থেকে সরদহ স্টেশনে নামেন। পরে স্টেশন-সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে বসে তাঁরা বিস্কুট খাচ্ছিলেন।

এ সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি লাঠি ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালান। হামলাকারী প্রথমে স্বামীকে এলোপাতাড়ি লাঠিপেটা করে গুরুতর আহত করেন। তাঁর কাছ থেকে পপকর্ন বিক্রির টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। হামলাকারীর হাতে ছুরি দেখে ওই ব্যক্তি পালিয়ে যান। তখন হামলাকারী তাঁর স্ত্রীকে স্টেশনের পাশের জঙ্গলে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

ভুক্তভোগী নারীর স্বামী জানান, হামলার সময় তিনি চিৎকার করলেও কেউ এগিয়ে আসেনি। প্রায় ৪৫ মিনিট পর স্থানীয় কয়েকজন তাঁর চিৎকার শুনে এগিয়ে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। পরে তিনি ঘটনাস্থলের পাশের জঙ্গল থেকে তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করেন। এ সময় স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারেন।

সরদহ স্টেশনের মাস্টার ইকবাল কবির জানান, গভীর রাতে স্টেশনের পাশে ঘটনাটি ঘটলেও তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি তাঁদের নজরে আসেনি। পরে খবর পেয়ে পুলিশকে জানানো হয়। জরুরি সেবার নম্বরে ফোন পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের উদ্ধার করে এবং তদন্ত শুরু করে।

চারঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক বলেন, এই ঘটনায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের একাধিক দল অভিযান চালাচ্ছে। এ ছাড়া ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত আছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

