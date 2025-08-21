Ajker Patrika
১১ লাখ টাকা আত্মসাৎ: যাত্রাবাড়ীর মামলার আসামি জয়পুরহাটে গ্রেপ্তার

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানায় করা মামলার পলাতক আসামি মো. ইব্রাহিম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকার যাত্রাবাড়ী থানায় দায়ের করা একটি চুরি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি মো. ইব্রাহিম হোসেনকে (২৪) জয়পুরহাটের কালাইবাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-৫। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে র‍্যাব জয়পুরহাট ক্যাম্প থেকে পাঠানো একটি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপিসি-৩, জয়পুরহাট ক্যাম্পের একটি দল ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তার করে। তিনি জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার আরাজি অনন্তপুর গ্রামের আব্দুল বারিকের ছেলে।

র‍্যাব জানায়, ইব্রাহিম ঢাকার এশিয়া ডিজিটাল চক্ষু হাসপাতালে বিক্রয়কর্মী হিসেবে চাকরি করতেন। প্রতিষ্ঠানের মাসিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তিনি গত মে ও জুন মাসের মোট ১ লাখ ৩ হাজার ৭৬৮ টাকা জমা দেননি। এ ছাড়া জুলাই মাসের ১১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৫ টাকা আত্মসাৎ করে গত ৩১ জুলাই দুপুরে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যান। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় এ চুরির প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ ঘটনায় হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাদী হয়ে যাত্রাবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ইব্রাহিমের অবস্থান শনাক্ত করেন এবং র‍্যাবের সহযোগিতা চান।

র‍্যাব আরও জানায়, আসামিকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কালাই থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। চক্রটির অন্য সহযোগীদের শনাক্তে গোয়েন্দা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলেও জানায় র‍্যাব।

বিষয়:

জয়পুরহাটর‍্যাবমামলাগ্রেপ্তাররাজশাহী বিভাগঢাকাজেলার খবর
