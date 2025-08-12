আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় টমটমের চালক নিহত

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি
বগুড়ার আদমদীঘিতে মিনি ট্রাকের ধাক্কায় আব্দুল মান্নান (৭০) নামের এক ব্যাটারিচালিত টমটমের চালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া খন্দকার নিশাত নামের স্কুলশিক্ষক আহত হন। আজ মঙ্গলবার সকালে আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মোড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত টমটমের চালক আব্দুল মান্নান উপজেলার শালগ্রামের কাজেম উদ্দিনের ছেলে। অন্যদিকে আহত নারী আদমদীঘি সদরের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক আনোয়ারুল হক পল্টুর স্ত্রী এবং শিশুনিকেতন স্কুলের সহকারী শিক্ষক। তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
আদমদীঘি থানা-পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স মোড়ে টমটম ঘোরানোর সময় বগুড়াগামী একটি মিনি ট্রাক এটিকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এ সময় টমটম উল্টে ঘটনাস্থলেই চালক আব্দুল মান্নান নিহত ও শিক্ষক খন্দকার নিশাত গুরুতর আহত হন।
আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এই দুর্ঘটনার বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
