হাসপাতালে নবজাতককে রেখে উধাও মা, বিপাকে বাবা

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর মান্দায় জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর নবজাতক কন্যাকে ফেলে রেখে পালিয়েছেন মা। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন বাবা। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি।
ঘটনাটি ঘটে গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে।
নবজাতকের বাবার নাম তৌহিদ ইসলাম (২৫), তিনি নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার চকহরি বল্লভ গ্রামের বাসিন্দা। প্রায় দুই বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে মান্দা উপজেলার সাহাপুর (ফজিদারপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা ওই নারীকে বিয়ে করেন তিনি।
তৌহিদ ইসলাম জানান, ‘স্ত্রী গত তিন মাস ধরে তাঁর বাবার বাড়িতে ছিলেন। গতকাল তাঁর প্রসবের ব্যথার খবর পেয়ে আমি শ্বশুরবাড়ি আসি। এরপর স্ত্রী ও শাশুড়িকে নিয়ে তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে যাই। বিকেল ৫টার দিকে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে আমার স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দেন।’
তৌহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘সন্তান জন্মের পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আমি ওষুধ আনতে বাজারে যাই। ফিরে এসে দেখি, স্ত্রী ও শাশুড়ি নবজাতক সন্তানকে রেখে চলে গেছেন। বিষয়টি অত্যন্ত অমানবিক। স্ত্রী ও শাশুড়ির এমন আচরণে আমি হতবাক ও দিশেহারা। তাই বাধ্য হয়ে মান্দা থানায় অভিযোগ দিয়েছি।’
এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে তৌহিদ ইসলামের স্ত্রী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিয়ের পর থেকে স্বামী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য চলছিল। আমি সন্তান নিতে চাইনি, কিন্তু তা হয়ে গেছে। যেহেতু আমি তৌহিদের সঙ্গে আর সংসার করব না, তাই সন্তান পালন করতেও আমি রাজি নই।’
মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সামছুর রহমান বলেন, ‘তৌহিদ ইসলামের লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি স্বামীর সঙ্গে আর সংসার করবেন না এবং সন্তান লালনপালনে আগ্রহী নন। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নওগাঁর মান্দায় জন্মের কয়েক ঘণ্টা পর নবজাতক কন্যাকে ফেলে রেখে পালিয়েছেন মা। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন বাবা। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি।
ঘটনাটি ঘটে গতকাল বৃহস্পতিবার উপজেলার তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে।
নবজাতকের বাবার নাম তৌহিদ ইসলাম (২৫), তিনি নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার চকহরি বল্লভ গ্রামের বাসিন্দা। প্রায় দুই বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের সূত্র ধরে মান্দা উপজেলার সাহাপুর (ফজিদারপাড়া) গ্রামের বাসিন্দা ওই নারীকে বিয়ে করেন তিনি।
তৌহিদ ইসলাম জানান, ‘স্ত্রী গত তিন মাস ধরে তাঁর বাবার বাড়িতে ছিলেন। গতকাল তাঁর প্রসবের ব্যথার খবর পেয়ে আমি শ্বশুরবাড়ি আসি। এরপর স্ত্রী ও শাশুড়িকে নিয়ে তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে যাই। বিকেল ৫টার দিকে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে আমার স্ত্রী কন্যাসন্তানের জন্ম দেন।’
তৌহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘সন্তান জন্মের পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আমি ওষুধ আনতে বাজারে যাই। ফিরে এসে দেখি, স্ত্রী ও শাশুড়ি নবজাতক সন্তানকে রেখে চলে গেছেন। বিষয়টি অত্যন্ত অমানবিক। স্ত্রী ও শাশুড়ির এমন আচরণে আমি হতবাক ও দিশেহারা। তাই বাধ্য হয়ে মান্দা থানায় অভিযোগ দিয়েছি।’
এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলে তৌহিদ ইসলামের স্ত্রী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিয়ের পর থেকে স্বামী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য চলছিল। আমি সন্তান নিতে চাইনি, কিন্তু তা হয়ে গেছে। যেহেতু আমি তৌহিদের সঙ্গে আর সংসার করব না, তাই সন্তান পালন করতেও আমি রাজি নই।’
মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সামছুর রহমান বলেন, ‘তৌহিদ ইসলামের লিখিত অভিযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁর স্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি স্বামীর সঙ্গে আর সংসার করবেন না এবং সন্তান লালনপালনে আগ্রহী নন। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় স্কুলছাত্রী মায়মুনা আক্তারকে (১৩) হত্যার অভিযোগে তার ফুফা ছাইদুল ইসলামকে (৩৯) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, ‘ঘরজামাই’ বলে উপহাস করায় মায়মুনাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে লাশ কচুরিপানার নিচে লুকিয়ে রাখেন ছাইদুল। আজ শুক্রবার আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন ছাইদুল।২৬ মিনিট আগে
বেসরকারি টিভি চ্যানেল ডিবিসি নিউজের নিউজরুম এডিটর হিসেবে কর্মরত এই তরুণের পাকস্থলীতে ধরা পড়েছে ক্যানসার। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত কেমোথেরাপি, অপারেশন ও নানা মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ করা সম্ভব হলেও এর ব্যয় প্রায় ১২ থেকে ১৫ লাখ টাকা। ভারতের হায়দরাবাদে চিকিৎসা নিলে এ খরচ...৪৩ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দার সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার অভিযোগে পাঁচ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কলমাকান্দা থানার ওসি মো. লুৎফর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের জলসীমা পেরিয়ে মিয়ানমারে প্রবেশ করে মাছ ধরায় কক্সবাজারের টেকনাফের ১৯টি ট্রলারসহ ১২২ জেলেকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। আজ শুক্রবার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত নাফ নদী ও বঙ্গোপসাগরের নাইক্ষ্যংদিয়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।১ ঘণ্টা আগে