কামারখন্দে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাত এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার ঝাঐল রেলঢালা এলাকায় পঞ্চগড় থেকে ঢাকাগামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে পড়ে ওই নারী মারা যান।

স্থানীয়রা জানান, নিহত নারী পাগল ছিলেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁকে প্রায়ই আশপাশে ঘোরাঘুরি ও ভিক্ষা করতে দেখা যেত।

সিরাজগঞ্জ জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে জানান, মৃত নারীর বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। তাঁর মরদেহ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। তবে এখনো তাঁর পরিচয় জানা যায়নি।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগকামারখন্দজেলার খবর
