Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

চলন্ত বাসের বক্সের ডালা খোলা, ধাক্কা লেগে অন্য বাসের যাত্রীর মৃত্যু

রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি  
খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকাগামী শান্তি পরিবহনের একটি বাসের চাকা বিস্ফোরিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির রামগড়ে চাকা বিস্ফোরণের পর সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসের যাত্রীর অন্য বাসের খোলা ডালার ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৮ মে) ভোরে রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের চাষীনগর এলাকার জালিয়াপাড়া-রামগড় সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত যাত্রীর নাম শাহআলম (৩৬)। তিনি খাগড়াছড়ি সদর থানার শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা।

রামগড় থানা পুলিশ জানায়, খাগড়াছড়ি থেকে ঢাকাগামী শান্তি পরিবহনের একটি বাসের চাকা বিস্ফোরিত হলে সেটি রাস্তার পাশে থামানো হয়। এ সময় কয়েকজন যাত্রী বাস থেকে নেমে পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন জালিয়াপাড়া দিক থেকে আসা শ্যামলী পরিবহনের একটি এসি বাসের খোলা ডালা তাঁদের ধাক্কা দেয়। এতে শাহআলম ঘটনাস্থলেই মারা যান।

আহত জোনায়েদ (২৫) ও রুবেল কর্মকারকে রামগড় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে।

রামগড় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাজির আলম বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত বাস দুটি জব্দ করা হয়েছে। থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

