টাকা-স্বর্ণালংকার লুটের পর মোবাইল ফেরত দিয়ে গেল ডাকাতেরা

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 
ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করে ডাকাতেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে এক প্রবাসীর বাড়িতে সংঘবদ্ধ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার গোপীনাথপুর পূর্বপাড়া গ্রামের প্রবাসী সোহেল রানার বাড়িতে।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, রাত ৪টার দিকে ২০-২৫ জনের একটি সশস্ত্র ডাকাত দল বাড়ির পেছনের জানালার গ্রিলের একটি পাইপ কেটে দরজার ছিটকিনি খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। তারা প্রথমে সোহেল রানার বাবার চোখ ও হাত বাঁধে। পরে তাঁর মায়ের হাত বেঁধে ওপর তালায় সোহেল রানার ঘরে নিয়ে যান। সেখানে সোহেল ও তাঁর স্ত্রীর হাত বেঁধে ঘরের মধ্য রাখা জিনিসপত্র তছনছ করে নগদ ২৯ হাজার টাকা ও ১৮-২০ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। তবে ডাকাত দলের সদস্যরা কাউকে মারধর করেনি। ওই সময় পরিবারের সবার মোবাইল ফোন কেড়ে নিলেও চলে যাওয়ার সময় মোবাইল ফোনগুলো দিয়ে যায় ডাকাতেরা।

বাড়ির মালিক সোহেল রানা বলেন, ‘আমি গত কয়েক মাস আগে মালয়েশিয়া থেকে বাড়িতে ছুটিতে এসেছি। রাত ৪টার দিকে বাড়ির জানালা কেটে ২০-২৫ জনের একটি ডাকাত দল বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে যায়। তবে আমাদের কাউকে মারধর করেনি। ডাকাতেরা চলে যাওয়ার পর পুলিশকে ঘটনাটি জানালে পুলিশ আমাদের বাড়িতে আসে।’

গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান বলেন, ‘আজ সকালে খবর পাই মালয়েশিয়াপ্রবাসী সোহেল রানার বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। আমি তাঁর বাড়িতে এসে দেখি ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে।’

আক্কেলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘খবর পেয়ে সোহেল রানার বাড়িতে এসেছি, ঘটনাটি খতিয়ে দেখে বিস্তারিত বলতে পারব।’

জয়পুরহাটডাকাতিরাজশাহী বিভাগআক্কেলপুরজেলার খবর
