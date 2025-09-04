Ajker Patrika
রাবি ছাত্রীদের ‘যৌনকর্মী’ বলা সেই ছাত্রদল নেতাকে আজীবন বহিষ্কার

রাবি সংবাদদাতা
প্ল্যাকার্ড হাতে বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা আনিসুর রহমান মিলন। ছবি: সংগৃহীত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ‘জুলাই ৩৬’ হলের ৯১ জন শিক্ষার্থীকে ‘বিনা পারিশ্রমিকে যৌনকর্মী’ বলা সেই ছাত্রদল নেতাকে আজীবন বহিষ্কার করেছে শাখা ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে শাখার দপ্তর সম্পাদক নাফিউল ইসলাম জীবনের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে এ ঘটনায় সাংগঠনিক পদ স্থগিত করে সত্যতা যাচাই করার জন্য দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে শাখা ছাত্রদল। তদন্ত কমিটির সদস্য ছিলেন শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক।

শাখা ছাত্রদল জানিয়েছে, ‘তদন্ত কমিটির সদস্যরা অভিযুক্ত ছাত্রদল নেতা আনিসুর রহমান মিলনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করলে তিনি সন্তোষজনক কোনো জবাব না দিয়ে ফোন বন্ধ করে দেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, কুরুচিপূর্ণ এ মন্তব্য তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন। এ জন্য তাঁকে সহসভাপতির পদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।’

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ৩৬ হলের প্রভোস্ট কর্তৃক ৯১ জন শিক্ষার্থীকে অযাচিতভাবে তলব করার প্রতিবাদে ছাত্রদলের সহসভাপতি ও শিক্ষার্থী জান্নাতুল নাঈমা তুহিনার ব্যক্তিগত ফেসবুক স্ট্যাটাসে শাহ মখ্দুম হলের সহসভাপতি এ আর মিলন খান কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে এ আর মিলন খানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলে তিনি সন্তোষজনক কোনো জবাব না দিয়ে ফোন বন্ধ করে দেন।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে উক্ত কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য তিনিই ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন। ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল এ আর মিলন খানকে প্রাথমিক সদস্য পদসহ হল সহসভাপতির পদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার ঘোষণা করছে। একই সঙ্গে সংগঠনের সব নেতা-কর্মীকে নির্দেশ দেওয়া হলো, তাঁর সঙ্গে কোনো প্রকার সাংগঠনিক কোনো যোগাযোগ না রাখার।

‘বিনা পারিশ্রমিকে যৌনকর্মী’ মন্তব্য: রাবি ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের বিক্ষোভ‘বিনা পারিশ্রমিকে যৌনকর্মী’ মন্তব্য: রাবি ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে ছাত্রীদের বিক্ষোভ

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন ও শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী ও সাধারণ সম্পাদক সরদার জহুরুল ইসলাম এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বহিষ্কারের বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘আমরা সব সময় নারীদের অধিকার আদায়ে এবং তাঁদের সম্মানে বদ্ধপরিকর। নারীদের বুলিংয়ের বিষয়ে ছাত্রদল জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে। আমাদেরই এক নারী নেত্রীকে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন হল কমিটির এক নেতা। এ নিয়ে আমরা তাঁর পদ সাময়িক স্থগিত করি এবং দলের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি অজুহাত দেখান এবং ফোন কেটে দেন। এতে প্রমাণিত হয় তিনি দোষী। তাই তদন্ত প্রতিবেদনের সিদ্ধান্তে তাঁকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রসাশনের কাছে আমরা আবেদন করেছি, যাতে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফেসবুকে বট বাহিনী যেভাবে নারীদের বুলিং করে, তারা যেন এ শাস্তির মাধ্যমে কড়া বার্তা পায়।’

বিশ্ববিদ্যালয়রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীছাত্রদলরাজশাহী বিভাগরাজশাহীবহিষ্কারযৌনকর্মী
