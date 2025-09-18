ওষুধ ভেবে হারপিক পান, বৃদ্ধার মৃত্যু

দুর্গাপুর (রাজশাহী) প্রতিনিধি
রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ওষুধ ভেবে হারপিক পান করায় মোতাহারা বেগম (৬৮) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে তিনি মারা যান।
এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর উপজেলার ঝালুকা ইউপির কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে মেয়ের বাড়ি এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোতাহারা বেগম জেলার বাঘা উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের বাসিন্দা।
মেয়ে মতিয়া বেগম বলেন, ‘আমরা দুই বোন, ভাই নাই। পালাক্রমে মা দুই বোনের বাড়িতে থাকতেন। প্রায় ১ মাস আগে আমার বাড়িতে আসেন। বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। চোখে কম দেখেন। সেদিন সবার অজান্তে খাবার ওষুধ ভেবে হারপিক পান করেন। পরে যন্ত্রণায় ছটফট করলে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। সেখানে আজ (বৃহস্পতিবার) দুপুরে মা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, টয়লেট ক্লিনার খেয়ে বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে রয়েছে।
রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে এসে ওষুধ ভেবে হারপিক পান করায় মোতাহারা বেগম (৬৮) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে তিনি মারা যান।
এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর উপজেলার ঝালুকা ইউপির কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে মেয়ের বাড়ি এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোতাহারা বেগম জেলার বাঘা উপজেলার হাবাসপুর গ্রামের বাসিন্দা।
মেয়ে মতিয়া বেগম বলেন, ‘আমরা দুই বোন, ভাই নাই। পালাক্রমে মা দুই বোনের বাড়িতে থাকতেন। প্রায় ১ মাস আগে আমার বাড়িতে আসেন। বিভিন্ন অসুখে ভুগছিলেন। চোখে কম দেখেন। সেদিন সবার অজান্তে খাবার ওষুধ ভেবে হারপিক পান করেন। পরে যন্ত্রণায় ছটফট করলে তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখান থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভর্তি করা হয়। সেখানে আজ (বৃহস্পতিবার) দুপুরে মা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, টয়লেট ক্লিনার খেয়ে বৃদ্ধার মৃত্যুর ঘটনায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে রয়েছে।
কক্সবাজারের টেকনাফে র্যাব ও বিজিবির যৌথ অভিযানে ৩ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবাসহ এক রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তি মিয়ানমারের মংডু শহরের খারাংখালী এলাকার মো. ওসমানের ছেলে মো. ওমর সিদ্দিক (২৮)।৩০ মিনিট আগে
আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে জাকসুর সভাপতি ও উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁয় ডিএমপি-ডিবির পোশাক, ডেমো অস্ত্র, হাতকড়াসহ চারজন ভুয়া পুলিশ এবং গণঅধিকার পরিষদের নেতা পরিচয়ে চাঁদাবাজির অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাফিউল সারোয়ার।১ ঘণ্টা আগে
স্থানীয়দের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষে মারাত্মক আহত দুই শিক্ষার্থী এখন অনেকটা সুস্থ। হাসপাতালে ভর্তির ১৯ দিনের মাথায় এ তথ্য জানালেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরা। চবি কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে তাঁদের হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার কথাও জানান তাঁরা।১ ঘণ্টা আগে