রাকসু নির্বাচনে বামদের ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বামধারার বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা।
এতে ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র গণমঞ্চ, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলন, বৃহত্তর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদসহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা যুক্ত রয়েছে।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন রাবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রাকিব হোসেন।
প্যানেলের ঘোষণায় জানানো হয়, কেন্দ্রীয় সংসদের ২৩টি পদের মধ্যে ১৬টি পদের জন্য প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে।
প্যানেলে সহসভাপতি (ভিপি) পদে দর্শন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ফুয়াদ রাতুল, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আইন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী কাউছার আহম্মেদ এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে বাংলা বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের নাসিম সরকার মনোনয়ন পেয়েছেন। তাঁদের নেতৃত্বে লড়বে প্যানেল।
ফুয়াদ শাখা সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আহ্বায়ক, কাউছার শাখা ছাত্র ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ এবং নাসিম শাখা ছাত্র গণমঞ্চের আহ্বায়ক।
এ ছাড়া বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলনের আহ্বায়ক তারেক আশরাফ সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক শাহরিয়ার আলিফ তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সজীব আলী সহ-তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রিসার্চ চাকমা সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শামীন ত্রিপুরা সহ-পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদে লড়বেন।
প্যানেলে সহকারী মহিলাবিষয়ক সম্পাদক শ্রেয়সী রায়, সহ-মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক ফাহিম মুনতাসির রাফিন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মুনতাসির তাসিন, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আজমাইন আতিক রয়েছেন।
নির্বাহী সদস্য হিসেবে রয়েছেন আসাদ সাদিক রাফি, আহমেদ ইমতিয়াজ সৈকত, সাজ্জাদ শেখ ও জুনায়েদ।
এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়ন বাছাই চলবে ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর। ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ১১ সেপ্টেম্বর আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গ্রহণ শেষে সেদিনই ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
