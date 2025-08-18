Ajker Patrika
পুলিশের চাঁদাবাজির প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
পুলিশের চাঁদাবাজি ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলা পিকআপ ভ্যান মালিক-শ্রমিক সমিতির সদস্যরা।

আজ সোমবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নলকা ব্রিজ এলাকায় এই অবরোধ চলে। এতে মহাসড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। পরে জেলা পুলিশ সুপারের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষুব্ধ মালিক-শ্রমিকেরা।

এ সময় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া বলেন, যমুনা সেতুর পশ্চিম গোলচত্বর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ চাঁদাবাজি ও অযথা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে পিকআপ ভ্যানচালক ও মালিকদের। মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। অবরোধ চলাকালে মালিক-শ্রমিকেরা সিরাজগঞ্জ জেলা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট হামিদুল ইসলাম, সাইদুল ইসলাম, রাসেদ ও টিআই আসাদ উদ্দিনকে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এদিকে অবরোধের কারণে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে এবং তীব্র যানজটে চালক ও যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

