১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া অপহরণকারী আটক, অপহৃত মাদ্রাসাছাত্র উদ্ধার

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা শহরের জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসা থেকে এক ছাত্রকে অপহরণ করে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারী। অপহরণের ৬ ঘণ্টার মধ্যে অভিযান চালিয়ে মাদ্রাসাছাত্রকে উদ্ধার করেছে র্যাব। সেই সঙ্গে অপহরণকারীকেও আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে র্যাব-১২ পাবনার ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার এএসপি এনামুল হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। এর আগে বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে অপহরণের ঘটনা ঘটে।
অপহৃত লামিম আহমেদ ফয়সাল (১১) পাবনা জামিয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসার মক্তব বিভাগের ছাত্র। সে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার চর গড়গরিয়া গ্রামের ফারুক সরদারের ছেলে। আর আটক অপহরণকারী পাবনা সদর উপজেলার আতাইকুলার থানার ধর্মগ্রামের আতিকুর রহমানের ছেলে সবুজ হোসেন (১৯)।
র্যাব-১২ পাবনার ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার এএসপি এনামুল হক জানান, মাদ্রাসা থেকে অপহরণের পর শিশুটির বাবার কাছে ফোনে ১৫ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে অপহরণকারীরা। এ বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর র্যাব-১২-এর গোয়েন্দা ও প্রযুক্তি টিম অভিযান শুরু করে।
গতকাল বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে পাবনা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহরণকারী সবুজ হোসেনকে আটক করা হয়। এ সময় ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় আজ দুপুরে মামলা দায়ের করে আটককৃত অপহরণকারীকে পাবনা সদর থানায় হস্তান্তর করে র্যাব। পরে সেই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়।
