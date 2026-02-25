জিলাপিতে বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার, বেঙ্গল ফুডকে ১৬ লাখ টাকা জরিমানা

মৌলভীবাজারের ‘বেঙ্গল সুইট ফুড’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানকে ১৬ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত। জিলাপিতে নিষিদ্ধ ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করায় তাদেরকে এই জরিমানা করা হয়। জরিমানা করেছেন বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত। একই সঙ্গে জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (অ. দা.) মো. শাকিব হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বেঙ্গল সুইট ফুডের জিলাপি তৈরিতে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত জিলাপিতে নিষিদ্ধ হাইড্রোজ (সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইড) শনাক্ত হয়। এ ঘটনায় গত বছরের ২৮ আগস্ট মৌলভীবাজার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক দীপংকর ব্রহ্মচারী বাদী হয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত, মৌলভীবাজারে মামলা করেন।
মামলার ধারাবাহিক শুনানি শেষে ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩-এর দুটি ধারায় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৬ লাখ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা (অ. দা.) মো. শাকিব হোসাইন জানান, হাইড্রোজ একটি বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য, যা খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহার ‘খাদ্য-সংযোজন দ্রব্য ব্যবহার প্রবিধিমালা-২০১৭’ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং ‘নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩’ অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ ধরনের রাসায়নিক মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ভেজাল ও ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান এবং আইনগত ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
গতকাল মঙ্গলবার গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৪-এর একটি দল রাজধানীর মিরপুর এলাকা থেকে এহিয়া চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আজ বুধবার তাঁকে নাটোর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।৯ মিনিট আগে
রাজধানীর জুরাইনের প্রধান রাস্তা থেকে অবৈধ হকারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে এই উচ্ছেদ অভিযান হয়। এতে কয়েক শ হকারকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অভিযানে কয়েকজন হকারকে নগদ অর্থ জরিমানাসহ অস্থায়ী দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।১৭ মিনিট আগে
উলিপুরে এক ব্যবসায়ী ও তাঁর নারী বন্ধুকে জিম্মি করে ৮ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আজ বুধবার অভিযান চালিয়ে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২৫ মিনিট আগে
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) নবনিযুক্ত প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম খান দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মশক নিয়ন্ত্রণে ডিএনসিসির প্রস্তুতি ও মশক নিধন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।২৫ মিনিট আগে