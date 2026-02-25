Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নাসিকের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সাখাওয়াত হোসেন খান

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নাসিকের প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন সাখাওয়াত হোসেন খান
সাখাওয়াত হোসেন খান। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান।

আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) নগর ভবনে নিজ কার্যালয়ে বসে দায়িত্ব বুঝে নেন তিনি। এ সময় নাসিকের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

দায়িত্ব নিয়েই নিজের পাশে নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের বিএনপির এমপি আবুল কালামকে বসিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন সাখাওয়াত হোসেন খান। তিনি বলেন, ‘আমি চেষ্টা করব এই নগরীর সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করার। নগরীর যানজট থেকে হকার সমস্যা, ইজিবাইক সমস্যা ও মাদক-সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে আন্তরিক চেষ্টা করব এবং এ সকল কাজ নগরবাসীকে সঙ্গে নিয়েই করব।’

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলে টানা তিনবারের নির্বাচিত মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে অপসারণ করে তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার।

সাখাওয়াত হোসেন খান সারা দেশে আলোচনায় আসেন সাত খুন হত্যা মামলার পর। তিনি চাঞ্চল্যকর এ মামলায় বাদীপক্ষের আইনজীবী হয়ে বেশ আলোচিত হন। পরে ২০১৬ সালে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে তিনি মেয়র পদে নির্বাচন করেন।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগনারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনজেলার খবর
