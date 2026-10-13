Ajker Patrika
En
রাজশাহী

বাঘায় মাদক সেবন ও বিক্রির দায়ে এক দম্পতিসহ ৩ জনের কারাদণ্ড

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      
বাঘায় মাদক সেবন ও বিক্রির দায়ে এক দম্পতিসহ ৩ জনের কারাদণ্ড
ওই ব্যক্তির ও তার সন্তানের নাগরিকত্ব বাতিলের ব্যবস্থা নিচ্ছে কুয়েত। ছবি: পিক্সাবে

রাজশাহীর বাঘায় মাদক সেবন ও বিক্রির অভিযোগে এক দম্পতিসহ তিনজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁদের মধ্যে একজনকে এক বছর এবং অপর দুজনকে চার মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন বাঘা উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের অমরপুর গ্রামের লালপাগলার মোড় এলাকার ইয়াজুল ফকির ওরফে লালপাগলা (৫০) ও তাঁর স্ত্রী মর্জিনা বেগম (৪২)। অপরজন হলেন বাঘা পৌরসভার উত্তর মিলিক বাঘা গ্রামের বাবু ফরাজির ছেলে মিজান ফরাজি (৩৫)।

গতকাল সোমবার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত বাঘা পৌরসভার চকছাতারি, মনিগ্রাম ইউনিয়নের বাজার ও বাউসা ইউনিয়নের অমরপুর গ্রামে অভিযান চালায় থানা-পুলিশ। এ সময় বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে গাঁজা ও মাদক সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। পরে আটক ব্যক্তিদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তকী ফয়সাল তালুকদারের ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে তাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বাঘা থানার তদন্ত কর্মকর্তা সুপ্রভাত মণ্ডল বলেন, এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তকী ফয়সাল তালুকদার বলেন, পুলিশ প্রয়োজনীয় প্রমাণসহ তাঁদের আদালতে হাজির করে। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে লালপাগলাকে এক বছর এবং অপর দুজনকে চার মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাবাঘাকারাদণ্ডমাদকরাজশাহী বিভাগআদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত