Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বড়াইগ্রামে বাসচাপায় ভ্যানচালক নিহত

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নাটোরের বড়াইগ্রামে এক যাত্রীবাহী বাসের চাপায় আতিকুর রহমান (৪৫) নামের ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নাটোর-পাবনা মহাসড়কে কয়েন বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আতিকুর উপজেলার বড়দিহা গ্রামের মৃত মঞ্জিল সরদারের ছেলে।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন জানান, নাটোর থেকে পাবনাগামী সৌরভ পরিবহনের নামে একটি বাস কয়েন বাজার এলাকায় একটি ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। আহত ভ্যানচালক আতিকুরকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে দাশুরিয়া হাইওয়ে থানা-পুলিশের সহযোগিতায় বাসটি আটকানো হয়। পুলিশ কর্মকর্তা আরও বলেন, বাসটি জব্দ করা গেলেও চালক ও সহকারী পালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

নাটোরনিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবরবড়াইগ্রাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

জিন সম্পাদনায় নতুন সাফল্য, ডায়াবেটিস রোগীদের আর ইনসুলিন নিতে হবে না

প্রায় ৭ লাখ টাকার ধার শোধ না করায় এসপি থেকে অতিরিক্ত এসপি হলেন নিহার রঞ্জন হাওলাদার

অবৈধ মোবাইল দিয়ে বন্দীরা আমাকে কল করেন, এটা বিস্ময়কর: কারা মহাপরিদর্শক

ন্যূনতম কর একটা কালাকানুন: এনবিআর চেয়ারম্যান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

সিলেটে ‘গায়েবি’ মামলার ২৮ জনকে অব্যাহতি দিতে বলেছে পুলিশ

সিলেটে ‘গায়েবি’ মামলার ২৮ জনকে অব্যাহতি দিতে বলেছে পুলিশ

কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৩ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জন আটক

ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৩ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জন আটক

মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেপ্তার