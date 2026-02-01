মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন স্বামী

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে রাজশাহীতে কামাল মালিক (৫৫) নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানায় মামলাটি করেন নিহত নারীর ছোট ভাই শাহাদত হোসেন। মামলায় কামাল মালিককে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।
গত শুক্রবার থেকে তিনি পুলিশি পাহারায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
জানা গেছে, কামাল মালিক রাজশাহীর স্থানীয় দৈনিক রাজশাহী সংবাদের উপসম্পাদক। তিনি নগরের হড়গ্রাম বাজারের একটি তিনতলা বাসার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন। ৯৯৯-এর মাধ্যমে পুলিশ খবর পেয়ে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই বাসায় যায়। এ সময় ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।
ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় ভেতরে ঢুকে পুলিশ দেখে, কামাল মালিক বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর হাত ও পায়ে জখম ছিল। আর মেঝেতে পড়ে ছিল তাঁর স্ত্রী রওশন আরার (৫০) লাশ। তাঁর গলায় কাপড় প্যাঁচানো ছিল।
পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুজনকেই উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রওশন আরাকে মৃত ঘোষণা করেন। আর কামাল মালিককে ভর্তি রাখা হয় নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ)। আজ রোববার দুপুর পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।
পুলিশের অনুমান, দাম্পত্য কলহের জেরে কামাল মালিক তাঁর স্ত্রীকে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।
কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরহাদ আলী জানান, এই ঘটনায় শনিবার রাতে নিহত নারীর ছোট ভাই কামালের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। আসামি পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি আদালতকে অবহিত করা হচ্ছে। চিকিৎসা শেষ হলে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।
রামেক হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের ইনচার্জ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ‘কামাল মালিক এখন শঙ্কামুক্ত। তাঁকে আমরা আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে দিয়ে দিচ্ছি। পুরোপুরি সুস্থ হলে ওয়ার্ড থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে। তখন হয়তো পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করবে।’
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর এলাকায় চার বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে কামরাঙ্গীরচর থানাধীন বড় গ্রাম এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। রাত ১১টার দিকে ওই শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।৭ মিনিট আগে
এদিকে হাজারীবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু সাঈদ বলেন, শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ৯৯৯-এ কলের মাধ্যমে খবর পেয়ে জিগাতলার ওই মেসে যাই। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। দরজা ভেঙে রুমের ভেতরে ফ্যানের সঙ্গে গলায় বিছানার চাদর দিয়ে ইমনের ঝুলন্ত মরদেহ দেখা যায়। তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে১৭ মিনিট আগে
সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী হল সংসদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফারজানা আক্তার টুম্পা বলেন, ‘দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকে জামায়াতে ইসলামীর আমির নারীদের নিয়ে যে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। কর্মজীবী নারীদের পতিতাবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করা শুধু নারীদের অপমানই নয়; এটি তাদের২৭ মিনিট আগে
মাদারীপুরের কালকিনিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ২৩টি ককটেলসহ হাসান আকন নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) সকালে কালকিনি আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে উপজেলার বাঁশগাড়ি ইউনিয়নের খুনেরচর গ্রাম থেকে তাঁকে আটক করে। আটক হাসান খুনেরচর গ্রামের নিজাম আকনের ছেলে।৪০ মিনিট আগে