Ajker Patrika
রাজশাহী

মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ৩৩
মেঝেতে স্ত্রীর লাশ, বিছানায় আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন স্বামী
নিহত রওশন আরা ও তাঁর স্বামী আহত সাংবাদিক কামাল মালিক। ছবি: সংগৃহীত

স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে রাজশাহীতে কামাল মালিক (৫৫) নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে নগরের কাশিয়াডাঙ্গা থানায় মামলাটি করেন নিহত নারীর ছোট ভাই শাহাদত হোসেন। মামলায় কামাল মালিককে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।

গত শুক্রবার থেকে তিনি পুলিশি পাহারায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গেছে, কামাল মালিক রাজশাহীর স্থানীয় দৈনিক রাজশাহী সংবাদের উপসম্পাদক। তিনি নগরের হড়গ্রাম বাজারের একটি তিনতলা বাসার তৃতীয় তলায় ভাড়া থাকতেন। ৯৯৯-এর মাধ্যমে পুলিশ খবর পেয়ে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই বাসায় যায়। এ সময় ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় ভেতরে ঢুকে পুলিশ দেখে, কামাল মালিক বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁর হাত ও পায়ে জখম ছিল। আর মেঝেতে পড়ে ছিল তাঁর স্ত্রী রওশন আরার (৫০) লাশ। তাঁর গলায় কাপড় প্যাঁচানো ছিল।

পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দুজনকেই উদ্ধার করে রামেক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রওশন আরাকে মৃত ঘোষণা করেন। আর কামাল মালিককে ভর্তি রাখা হয় নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ)। আজ রোববার দুপুর পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন।

পুলিশের অনুমান, দাম্পত্য কলহের জেরে কামাল মালিক তাঁর স্ত্রীকে হত্যার পর আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।

কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরহাদ আলী জানান, এই ঘটনায় শনিবার রাতে নিহত নারীর ছোট ভাই কামালের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন। আসামি পুলিশি পাহারায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিষয়টি আদালতকে অবহিত করা হচ্ছে। চিকিৎসা শেষ হলে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হবে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

রামেক হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের ইনচার্জ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলেন, ‘কামাল মালিক এখন শঙ্কামুক্ত। তাঁকে আমরা আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে দিয়ে দিচ্ছি। পুরোপুরি সুস্থ হলে ওয়ার্ড থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে। তখন হয়তো পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করবে।’

বিষয়:

রাজশাহী জেলাহত্যারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

শফিকুর রহমানের পোস্ট নিয়ে আলোচনা, সাইবার হামলার কথা জানাল জামায়াত

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কর্মচারীদের কর্মবিরতিতে ৮ ঘণ্টা অচল চট্টগ্রাম বন্দর

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

কারাগারে প্রথম ‘সেক্স রুম’ চালু করল ইতালি

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

তারেক রহমানের উপহার পাওয়া অন্ধ গফুরের বাড়িতে হামলা ও লুটপাট

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

হান্নান মাসউদের পথসভায় হামলা, আহত ৩

সম্পর্কিত

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

কামরাঙ্গীরচরে শিশু ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মামলা, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

রাজধানীতে পৃথক স্থানে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে পৃথক স্থানে দুই শিক্ষার্থীসহ তিনজনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নারীদের নিয়ে জামায়াত আমিরের ‘মন্তব্য’, জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

মাদারীপুরে ২৩টি ককটেলসহ যুবক আটক

মাদারীপুরে ২৩টি ককটেলসহ যুবক আটক