রাজশাহীতে কৃষক লীগ নেত্রী ও আ.লীগ সমর্থক আইনজীবীর মনোনয়নপত্র দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
হাবিবা বেগম ও রায়হান কাওসার। ছবি: সংগৃহীত
হাবিবা বেগম ও রায়হান কাওসার। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহীতে আওয়ামীমনা নারীসহ দুজন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। এঁদের মধ্যে একজন মোহনপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও কৃষক লীগের নেত্রী। অন্যজনের কোনো পদ-পদবি না থাকলেও তিনি গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন।

তাঁরা হলেন রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে হাবিবা বেগম ও রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে আইনজীবী রায়হান কাওসার। এর মধ্যে হাবিবা বেগমের বাড়ি মোহনপুর উপজেলার সিংহমারা গ্রামে। তিনি উপজেলা কৃষক লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক। তাঁর স্বামীর নাম মাসুদ রানা। তিনি চা-দোকান চালিয়ে সংসার চালাতেন। গত বছরের জুলাইয়ে তাঁর চায়ের দোকানটি ভেঙে দেওয়া হয়।

হাবিবা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ছিলেন। তখন এলাকার সংসদ সদস্য ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা আয়েন উদ্দিন। তবে হাবিবা জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদের অনুসারী ছিলেন। এ নিয়ে আয়েনের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। ওই সময় আয়েন অনুসারীরা তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করেন।

হাবিবার দাবি, ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সাতটি মামলায় সাতবার কারাগারে যান তিনি। মামলাগুলো মিথ্যা ছিল বলে তখন তিনি দাবি করতেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসাদুজ্জামান আসাদ এ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে রাজনীতিতে অবস্থান শক্ত হয় হাবিবা বেগমের। গত বছরের ২৯ মে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়ে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন।

দায়িত্ব গ্রহণের পর (২২ জুলাই) তাঁর বিরুদ্ধে মোহনপুর থানার দুই নারী কনস্টেবলের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। পরে পুলিশ বাদী মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৫ আগস্টে আওয়ামী সরকারের পতন হলে মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারিত হন হাবিবা। পরে আর্থিক সচ্ছলতার জন্য ২২ আগস্ট সংবাদ সম্মেলন করে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে সম্মানী ভাতা চালু রাখার দাবি জানান।

মনোনয়ন দাখিলের বিষয়ে জানতে চাইলে হাবিবা বেগম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগের আমলেই নির্যাতিত হয়েছি। এটা সবাই জানে। তাই ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়েও আমার নামে কেউ কোনো মামলা দেয়নি। আমি এলাকাতেই আছি। এলাকার সব মানুষ আমাকে ভালোবাসে। সে জন্যই ভোটে দাঁড়িয়েছি। একটা উপজেলায় ভোট করার অভিজ্ঞতা আছে, এবার এর সঙ্গে আরেকটা উপজেলা যুক্ত হলো। ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ থাকলে ভালো ফল হবে আশা করি।’

অপর দিকে রায়হান কাওসারের বাড়ি দুর্গাপুর উপজেলার হরিয়াপাড়া গ্রামে। তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরে সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলেন তিনি।

এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ এলাকায় নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। জেলা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সবুর বুলেট আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে রায়হানের ছবি নিজের ফেসবুকে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘একে (রায়হানকে) যেখানেই পাবেন প্রশাসনের হাতে তুলে দিন।’

পুঠিয়া উপজেলা যুবদলের নেতা দেলোয়ার সরকার আল আমীন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘রাজশাহী-৫ (পুঠিয়া-দুর্গাপুর) আসনে আওয়ামী লীগের দোসর ও আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী অ্যাডভোকেট রায়হান কাওসার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আজ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। সে ভোট করার মতো এত সাহস কোথায় থেকে পেল? একে প্রতিহত করতে হবে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে রায়হান কাওসার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যে কেউ যে কোনো দলের মনোনয়ন চাইতেই পারে। অন্য দল থেকেও যে কেউ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চাইতে পারে। আমি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চেয়েছিলাম, এটা সত্যি। আমি পছন্দ করতেই পারি, কিন্তু আমি তো এখন আওয়ামী লীগের পরিচয় দিচ্ছি না। কেউ কেউ এখন আমাকে ট্যাগ দিচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি আওয়ামী লীগের পরিচয় দিচ্ছি না। আমি এলাকার মানুষের কাছে পরিচিত। আমার জীবনে আমি কোনো দিন পড়াশোনায় প্রথম ছাড়া অন্য কিছু হইনি। সবাই আমাকে জানে। আমি পরিবর্তনের জন্য কাজ করছি। আমি যে জিতেই যাব, তা বলছি না। তবে একটা সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য মানুষ আমাকে ভোট দেবে বলে আশা করি।’

উল্লেখ্য, রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে মোট ৩৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। প্রত্যেক আসনে বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থী রয়েছে। এ ছাড়া পাঁচটি আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও দুটি আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী দিয়েছে। আছেন বিএনপির চারজন ‘বিদ্রোহী’ প্রার্থীও।

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগনির্বাচনরাজশাহীজাতীয় সংসদজেলার খবর
খালেদা জিয়াকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, চুনারুঘাটে ‘চিতল মুখলিছ’কে গণপিটুনি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, কাল সাধারণ ছুটি

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

খালেদা জিয়ার ৩ আসনে এখন কী হবে, জানাল নির্বাচন কমিশন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

খালেদা জিয়ার জানাজা: যেসব পথে নিয়ন্ত্রিত থাকবে যান চলাচল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ছবি: দ্য হিন্দুর ইলাস্ট্রেশন
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। ছবি: দ্য হিন্দুর ইলাস্ট্রেশন

‎সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জানাজা আগামীকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) বাদ জোহর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে সকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে মরহুমার মরদেহ জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় আনা হবে। এ সময় একটি নির্ধারিত রুট ব্যবহার করে মরদেহ বহনকারী কনভয় চলাচল করবে। এ সময় নির্ধারিত সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

‎আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে জনসাধারণকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ‎

‎বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্ধারিত রুট অনুযায়ী কনভয়টি এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে ৩৬ জুলাই এক্সপ্রেসওয়ে, কুড়িল ফ্লাইওভার, নৌ সদর দপ্তর হয়ে গুলশানের বাসভবন ফিরোজা অতিক্রম করবে। এরপর গুলশান-২, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, এয়ারপোর্ট রোড, মহাখালী ফ্লাইওভার, জাহাঙ্গীর গেট, বিজয় সরণি ও উড়োজাহাজ ক্রসিং হয়ে জাতীয় সংসদ ভবনের ৬ নম্বর গেট দিয়ে দক্ষিণ প্লাজায় প্রবেশ করবে। ‎

‎মরদেহ বহনকারী কনভয়ের যাতায়াতের সময় সংশ্লিষ্ট সড়কসমূহে সাময়িকভাবে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এ কারণে নগরবাসীর চলাচলে কিছুটা বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিএনপিঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগজেলার খবরখালেদা জিয়া
খালেদা জিয়াকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, চুনারুঘাটে ‘চিতল মুখলিছ’কে গণপিটুনি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, কাল সাধারণ ছুটি

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

খালেদা জিয়ার ৩ আসনে এখন কী হবে, জানাল নির্বাচন কমিশন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, নারী–শিশুসহ আটক ১১

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

সিলেটের গোয়াইনঘাটে সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে নারী–শিশুসহ ১১ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশ। আজ মঙ্গলবার তাদের সংশ্লিষ্ট থানা–পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এর আগে গতকাল সোমবার রাতে উপজেলার পশ্চিম জাফলং ইউনিয়নের কুলুমছড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি নতুন গুরগুরি এলাকার অজয় বিশ্বাসকে (৩০) ২২ ডিসেম্বর মানব পাচার মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। ওই মামলায় জামিন পেয়ে তিনি আবার সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে গোয়াইনঘাটের কুলুমছড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টার সময় ১০ জনকে আটক করে বিজিবি। তাদের মধ্যে ছয় পুরুষ, চার নারী ও এক শিশু রয়েছে। পরে পুলিশ ও বিজিবি সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে একই এলাকা থেকে অজয় বিশ্বাসকে আটক করে।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, অজয় বিশ্বাস ওই ১০ জনকে অবৈধভাবে ভারতে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যান। এ ঘটনায় মামলা করার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে মানব পাচার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। অন্যদের বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সীমান্তগোয়াইনঘাটভারতসিলেট বিভাগজেলার খবর
খালেদা জিয়াকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, চুনারুঘাটে ‘চিতল মুখলিছ’কে গণপিটুনি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, কাল সাধারণ ছুটি

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

খালেদা জিয়ার ৩ আসনে এখন কী হবে, জানাল নির্বাচন কমিশন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

সড়ক সংস্কারের রোলারচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ায় সড়ক সংস্কারকাজে নিয়োজিত রোলারচাপায় আখতার হোসেন (৬৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিকেলে বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আখতার হোসেন শহরের রহমাননগর এলাকার বাসিন্দা। বগুড়া সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজার রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, বগুড়া শহরের জলেশ্বরীতলায় শহীদ জব্বার ক্লাব এলাকায় পৌরসভার সড়ক সংস্কারকাজ চলছিল। পার্শ্ববর্তী রহমাননগর এলাকার বাসিন্দা আখতার হোসেন বাজার করে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। জব্বার ক্লাব এলাকায় পৌঁছলে সড়ক সংস্কারকাজে নিয়োজিত পৌরসভার রোলারের ধাক্কায় রাস্তায় পড়ে যান। এরপর রোলারচাপায় ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। ঘটনার পরপরই চালক রোলার রেখে পালিয়ে যান।

সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহফুজার রহমান বলেন, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়া লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশদুর্ঘটনানিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবরবগুড়া জেলা
খালেদা জিয়াকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, চুনারুঘাটে ‘চিতল মুখলিছ’কে গণপিটুনি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, কাল সাধারণ ছুটি

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

খালেদা জিয়ার ৩ আসনে এখন কী হবে, জানাল নির্বাচন কমিশন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

ঝিনাইদহ-৪ আসনে ‘বঙ্গবন্ধু সেনা পরিষদ’ নেতার মনোনয়নপত্র দাখিল

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
মীর আমিনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত
মীর আমিনুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহ-৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিমানবাহিনীর উইং কমান্ডার (অব.) মীর আমিনুল ইসলাম। তিনি জেলা বঙ্গবন্ধু সেনা পরিষদের সভাপতি। সোমবার কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রেজওয়ানা নাহিদের কাছে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তার তথ্যমতে, ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও আংশিক সদর) আসনে মোট ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁরা হলেন বিএনপির প্রার্থী সদ্য পদত্যাগ করা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন, জামায়াতের মো. আবু তালিব, জাতীয় পার্টির এমদাদুল ইসলাম বাচ্চু, গণফোরামের খনিয়া খানম ও ইসলামী আন্দোলনের আব্দুল জলিল। স্বতন্ত্র মীর আমিনুল ইসলাম, মুর্শিদা খাতুন, মো. ওবায়দুল হক রাসেল ও মো. সাইফুল ইসলাম ফিরোজ।

এদিকে মীর আমিনুল ইসলাম দলের পরিচয় গোপন করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ায় এলাকার মানুষের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, বর্তমানে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে মীর আমিনুল ইসলাম বলেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি এখন দলীয় কোনো পদে নেই। একসময় বঙ্গবন্ধু সেনা পরিষদ গঠন করে পদ চেয়েছিলাম কিন্তু কোনো পদ পায়নি, উল্লেখ করে বলেন, এলাকার মানুষ আমাকে চাচ্ছে। আমি চাই কালীগঞ্জে উন্নয়ন। আমি আধুনিক কালীগঞ্জ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছি।’

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যখন মানুষ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছে। সেই মুহূর্তে ফ্যাসিস্টের দোসর গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত করার জন্য এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছে, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষের দিন ৪টা পর্যন্ত আমরা উপস্থিত ছিলাম। সে পর্যন্ত তিনি যাননি ওখানে। এ ঘটনায় আমি ধিক্কার ও নিন্দা জানাচ্ছি।’

ঝিনাইদহমনোনয়নখুলনা বিভাগবঙ্গবন্ধুজেলার খবর
খালেদা জিয়াকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, চুনারুঘাটে ‘চিতল মুখলিছ’কে গণপিটুনি

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক, কাল সাধারণ ছুটি

খালেদা জিয়ার মৃত্যু: সাত দিনের কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

খালেদা জিয়ার ৩ আসনে এখন কী হবে, জানাল নির্বাচন কমিশন

‘এর মানে, ক্রিকেট বোর্ডে সরকারি হস্তক্ষেপ, বিষয়টা আইসিসিতে যাওয়া উচিত’

