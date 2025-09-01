বগুড়ায় গৃহবধূর হাত-পা বাঁধা মরদেহ

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে শাহীনুর বেগম (৪৭) নামের এক গৃহবধূর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের গোয়ালবাথান গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহীনুর ওই গ্রামের আমিরুল ইসলাম ভেলুর স্ত্রী। তবে কয়েক বছর আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। এক ছেলে বিদেশ থাকেন। মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। তিনি নিজের নামে তৈরি করা বাড়িতে একাই বসবাস করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সারা দিন তাঁর খোঁজ না পেয়ে সন্ধ্যায় আত্মীয়রা বাড়িতে যান। বাইরে থেকে দরজা আটকানো না থাকায় ভেতরে ঢুকলে মাটিতে হাত-পা বাঁধা মরদেহ দেখতে পান তাঁরা। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করা ছিল। বাক্স ভেঙে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়।
নিহতের বোন শিউলি বেগম বলেন, নেশাখোরদের দল হয়তো টাকার জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে।
সারিয়াকান্দি থানার এসআই আব্দুল খালেক জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশি তদন্ত চলছে।
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে শাহীনুর বেগম (৪৭) নামের এক গৃহবধূর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার ফুলবাড়ি ইউনিয়নের গোয়ালবাথান গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহীনুর ওই গ্রামের আমিরুল ইসলাম ভেলুর স্ত্রী। তবে কয়েক বছর আগে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। এক ছেলে বিদেশ থাকেন। মেয়ে স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় থাকেন। তিনি নিজের নামে তৈরি করা বাড়িতে একাই বসবাস করতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সারা দিন তাঁর খোঁজ না পেয়ে সন্ধ্যায় আত্মীয়রা বাড়িতে যান। বাইরে থেকে দরজা আটকানো না থাকায় ভেতরে ঢুকলে মাটিতে হাত-পা বাঁধা মরদেহ দেখতে পান তাঁরা। ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করা ছিল। বাক্স ভেঙে জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়।
নিহতের বোন শিউলি বেগম বলেন, নেশাখোরদের দল হয়তো টাকার জন্য এ ঘটনা ঘটিয়েছে।
সারিয়াকান্দি থানার এসআই আব্দুল খালেক জানান, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বগুড়ায় পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশি তদন্ত চলছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে বলে মনে করেন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থীরা। দীর্ঘ সময় পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ডাকসু নির্বাচন বানচাল করতে অশুভ শক্তি নানা ষড়যন্ত্র বা কৌশল অবলম্বন করছে বলে অভিযোগ স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল এবং বৈষম্য৪২ মিনিট আগে
ডাকসু নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করে রিটকারী বি এম ফাহমিদা আলমকে ধর্ষণের হুমকি দেন আলী হুসেন নামের এক শিক্ষার্থী। এবার সেই আলী হুসেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আজ সোমবার রাতে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন১ ঘণ্টা আগে
ট্যুরিস্ট পুলিশ কক্সবাজার অঞ্চলের অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদকে মোবাইল ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার সকাল ৮টার দিকে একটি মোবাইল ফোন নম্বর (০১৮৬৩৬৬৭৯০৪) থেকে তাঁকে এ হুমকি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি কক্সবাজার সদর মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে পুলিশের গাড়িতে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসী সুমন শেখকে (৩৫) আবারও গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে সুমনসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)...২ ঘণ্টা আগে