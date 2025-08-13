Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেল অবরোধ, ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তি

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ শত শত যাত্রী। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ শত শত যাত্রী। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে রেল অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এই কর্মসূচি শুরু হওয়ায় ঢাকা ও রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে শত শত যাত্রী।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা জানান, সকাল থেকে ট্রেন না আসায় তাদের নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। জামাল নামের এক যাত্রী বলেন, ‘সকাল থেকে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। স্টেশন মাস্টার জানিয়েছেন, ঢাকাগামী ট্রেন লাহিড়ী মোহনপুর স্টেশনে আটকে আছে।’

৬৮ বছর বয়সী ফজলার জানান, তিনি রাত ১০টার ফ্লাইট ধরতে ভোরেই স্টেশনে এসেছেন, কিন্তু আন্দোলনের কারণে এখনো ট্রেন আসেনি। অসুস্থ সুফিয়া নামের এক নারী যাত্রী বলেন, ‘আমি অসুস্থ, কিন্তু জানি না কখন ট্রেন আসবে।’

অন্যদিকে, উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মনিরুল ইসলাম জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ধূমকেতু এক্সপ্রেস জামতৈল স্টেশনে এবং রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস লাহিড়ী মোহনপুর স্টেশনে আটকে আছে।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ শত শত যাত্রী। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ শত শত যাত্রী। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা তাদের রেল অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুলাই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবস বর্জন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এর ধারাবাহিকতায় তারা বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ, পথনাটক এবং প্রতীকী ক্লাস পরিচালনা করেন। এর পরও দাবি পূরণ না হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার হাটিকুমরুল গোলচত্বরে মানববন্ধন এবং রোববার মহাসড়ক অবরোধ করেন। ফলে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

বিষয়:

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জরেলওয়ে স্টেশনরাজশাহী বিভাগঢাকা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফজলুর রহমান ও হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে: বিএনপিকে সারজিস

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

উত্তরায় বকশীগঞ্জের সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম গ্রেপ্তার

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

ফেসবুক লাইভে এসে রক্তাক্ত ডাক্তারের বাঁচার আকুতি

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রিটার্ন না দিলে গ্যাস-বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

যেভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছিল, স্বীকারোক্তিতে জানালেন মেজর সাদিকের স্ত্রী জাফরিন

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পর্কিত

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেল অবরোধ, ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তি

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেল অবরোধ, ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তি

খুলনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স, নিহত ১

খুলনায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স, নিহত ১

পদ্মার পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি, দিশেহারা বাঘার কৃষকেরা

পদ্মার পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি, দিশেহারা বাঘার কৃষকেরা

আখাউড়া ইমিগ্রেশন ওসির ঘুষ বাণিজ্য নিয়ে সংবাদ করায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ‘মামলা’

আখাউড়া ইমিগ্রেশন ওসির ঘুষ বাণিজ্য নিয়ে সংবাদ করায় দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ‘মামলা’