২৬ দিন পর অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার, তরুণ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
পাবনায় ছাত্রীকে অপহরণের ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা
পাবনায় ছাত্রীকে অপহরণের ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীকে (১৫) রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। এ ঘটনায় রাব্বি মণ্ডল (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুর সিপাইপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গ্রেপ্তার রাব্বি মণ্ডল পাবনার সুজানগর থানার মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা।

আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব এ তথ্য জানায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্কুলে যাতায়াতের পথে রাব্বি মণ্ডল ওই স্কুলছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনসহ কুপ্রস্তাব দিত বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি পরিবারের কাছে জানালে রাব্বি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ওই স্কুলছাত্রীর ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেন।

গত ১৪ জুলাই সকালে ওই কিশোরীকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে স্কুলের সামনে থেকে রাব্বি ও তাঁর সহযোগীরা জোরপূর্বক একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যায়। পরে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে থানায় অপহরণের একটি মামলা করেন।

মামলার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযানে নামে এবং র‍্যাব-৫ গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে। তদন্ত কর্মকর্তার অনুরোধে র‍্যাব-৫ সিপিএসসির একটি দল রোববার ভোরে চারঘাটের ইউসুফপুর সিপাইপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাব্বি মণ্ডলকে গ্রেপ্তার এবং স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে। পরে তাদের পাবনার সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে র‍্যাব।

