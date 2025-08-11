২৬ দিন পর অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার, তরুণ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
পাবনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীকে (১৫) রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ ঘটনায় রাব্বি মণ্ডল (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল রোববার রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুর সিপাইপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গ্রেপ্তার রাব্বি মণ্ডল পাবনার সুজানগর থানার মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা।
আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব এ তথ্য জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্কুলে যাতায়াতের পথে রাব্বি মণ্ডল ওই স্কুলছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনসহ কুপ্রস্তাব দিত বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি পরিবারের কাছে জানালে রাব্বি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ওই স্কুলছাত্রীর ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেন।
গত ১৪ জুলাই সকালে ওই কিশোরীকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে স্কুলের সামনে থেকে রাব্বি ও তাঁর সহযোগীরা জোরপূর্বক একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যায়। পরে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে থানায় অপহরণের একটি মামলা করেন।
মামলার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযানে নামে এবং র্যাব-৫ গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে। তদন্ত কর্মকর্তার অনুরোধে র্যাব-৫ সিপিএসসির একটি দল রোববার ভোরে চারঘাটের ইউসুফপুর সিপাইপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাব্বি মণ্ডলকে গ্রেপ্তার এবং স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে। পরে তাদের পাবনার সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে র্যাব।
পাবনায় অপহৃত স্কুলছাত্রীকে (১৫) রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। এ ঘটনায় রাব্বি মণ্ডল (১৮) নামের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল রোববার রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার ইউসুফপুর সিপাইপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গ্রেপ্তার রাব্বি মণ্ডল পাবনার সুজানগর থানার মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা।
আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব এ তথ্য জানায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্কুলে যাতায়াতের পথে রাব্বি মণ্ডল ওই স্কুলছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভনসহ কুপ্রস্তাব দিত বলে অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি পরিবারের কাছে জানালে রাব্বি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং ওই স্কুলছাত্রীর ক্ষতি করার পরিকল্পনা করেন।
গত ১৪ জুলাই সকালে ওই কিশোরীকে মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে স্কুলের সামনে থেকে রাব্বি ও তাঁর সহযোগীরা জোরপূর্বক একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যায়। পরে ভুক্তভোগীর মা বাদী হয়ে থানায় অপহরণের একটি মামলা করেন।
মামলার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযানে নামে এবং র্যাব-৫ গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করে। তদন্ত কর্মকর্তার অনুরোধে র্যাব-৫ সিপিএসসির একটি দল রোববার ভোরে চারঘাটের ইউসুফপুর সিপাইপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাব্বি মণ্ডলকে গ্রেপ্তার এবং স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে। পরে তাদের পাবনার সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছে র্যাব।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘আগামী দিনে আল্লাহ চাহে তো দেশ আপনাদের হাতে থাকবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে—আপনাদের চারপাশে অনেক ঘুঘু ঘুরছে। এরা স্বার্থ বুঝে আপনাদের ব্যবহার করবে, সুনাম নষ্ট করবে, দুঃসময়ে পালিয়ে যাবে। তাই ঘুঘুদের বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।’৮ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কিরাটন ইউনিয়নের গৌরারগোপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
টানা বৃষ্টি আর উজানের ঢলে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার চরাঞ্চল ডুবে গেছে। এতে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে পাঁচটি ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের সাড়ে ৬ হাজার পরিবার। জানা গেছে, চরাঞ্চলের এসব এলাকায় ফসলি জমি, ছয়টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ও শ্রেণিকক্ষে পানি ঢুকে যাওয়ায় পাঠদান১৪ মিনিট আগে
আশুলিয়ার গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।২০ মিনিট আগে