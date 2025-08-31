বড়াইগ্রামের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রামের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বনপাড়া পৌর এলাকায় তার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম সারোয়ার হোসেন।
মোয়াজ্জেম হোসেন বাবলু ২০২৪ সালের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তিনি বনপাড়া পৌর এলাকার বাসিন্দা।
বড়াইগ্রাম থানা সূত্রে জানা যায়, জুলাই অভ্যুত্থান পরর্বতী বিষ্ফোরক আইনে দুইটি মামলার আসামি হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম সারোয়ার হোসেন বলেন, রোববার তাকে নাটোর আমলী আদালতে সোপর্দ করা হবে।
