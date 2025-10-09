Ajker Patrika
রাকসু নির্বাচন: বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি 
গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদের ইশতেহার ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা
গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদের ইশতেহার ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৬টি সংস্কারের ইশতেহার ঘোষণা করেছে বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ইশতেহার পাঠ করেন ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক জাহিদ হাসান।

ইশতেহারগুলোর মধ্যে রয়েছে—রাকসুর কাঠামোয় সংস্কার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে একাডেমিক ক্যালেন্ডারে নির্বাচনের তারিখ সুনির্দিষ্ট করা; শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করে শিক্ষার মানোন্নয়নে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ইউজিসির কৌশলপত্র বাতিলে আন্দোলন গড়ে তোলা; গবেষণায় অগ্রাধিকার ও বাজেটের ১০ শতাংশ গবেষণা খাতে বরাদ্দ করা; আবাসনসংকট নিরসনে হলে সন্ত্রাস-দখলদারত্ব বন্ধ করা এবং পুরোনো ভবন সংস্কার করা।

তাদের ইশতেহারে আরও রয়েছে—লাইব্রেরি, সেমিনার ও রিডিংরুম সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা এবং নতুন এডিশনের বই যুক্ত করা; খাদ্য ও পুষ্টিমান সুরক্ষায় ক্যানটিনের পাশাপাশি প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে ডাইনিং চালু রাখা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাবি মেডিকেল সেন্টারকে ৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স ও অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা; নারীবান্ধব ক্যাম্পাসের লক্ষ্যে সাইবার সুরক্ষা, চলাফেরার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

এ ছাড়া সব জাতিসত্তার অধিকার নিশ্চিতকরণ, প্রকাশনা সংস্থাকে সচল করা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পরিবহন, ক্রীড়া, পরিবেশ প্রতিবেশ ও মুক্ত পরিসর সুরক্ষা, গণতন্ত্র স্বায়ত্তশাসন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তাদের ইশতেহারে স্থান পেয়েছে৷

এর আগে ২৮ জুলাই তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। পরে বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও পোষ্য কোটা ইস্যুতে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের কর্মবিরতির কারণে ছয়বার নির্বাচনের তফসিল পরিবর্তন করে নির্বাচন কমিশন। সংশোধিত সময়সীমা অনুযায়ী ১৪ অক্টোবর রাত ১২টা পর্যন্ত প্রচার চালাতে পারবেন প্রার্থীরা।

১৬ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ৯টি ভবনে ১৭টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। ভোট গ্রহণ শেষে কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

