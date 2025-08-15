Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বাউফল থানার হাজতে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা
রাকিব সিকদার
রাকিব সিকদার

পটুয়াখালীর বাউফল থানার হাজতের ভেতরে রাকিব সিকদার (২০) নামে এক আসামি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে।

রাকিব বাউফল পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাহাবুদ্দিন সিকদারের ছেলে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে পৌর শহরের চন্দ্রপাড়া সড়কের পাশে জেলা বারের সদস্য অ্যাডভোকেট এনামুল হকের বাড়িতে চুরি করার জন্য প্রবেশের অভিযোগে রাকিবকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়। এএসআই মাসুদ খলিফা তাঁকে হাজতে রাখেন।

ডিউটিরত এএসআই মো. শাহীন হাওলাদার বলেন, ‘সিসি ক্যামেরার ফুটেজে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখতে পাই, রাকিব কম্বল ছিঁড়ে গ্রিলের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুলিশ সদস্যদের নিয়ে হাজতের দরজা খুলে তাকে উদ্ধার করি। রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।’

পরে রাকিব সিকদার বলেন, ‘আমি গাঁজা খেয়েছিলাম অ্যাডভোকেট এনামুল হকের বাড়ির সামনে। গন্ধ পেয়ে তাঁর স্ত্রী আমাকে চোর বলে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আমি নেশা করি, কিন্তু চুরি করিনি। অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি।’

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান সরকার বলেন, চুরির অভিযোগে রাকিবকে আটক করা হয়েছিল এবং শুক্রবার আদালতে পাঠানোর কথা ছিল। আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে ডিউটি অফিসারের কক্ষে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

পটুয়াখালীআসামিরাজশাহী বিভাগবাউফলআত্মহত্যাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে ৩০০ ফুটে যান আসিফ মাহমুদ, না পেয়ে যান ওয়েস্টিনে

উপদেষ্টা ফরিদা আখতার ভুলভাবে কথা বলেছেন: প্রেস সচিব

নীলা মার্কেটের হাঁসের মাংস নাকি ওয়েস্টিনের—কোনটি সেরা

ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শিবির নেতা, ছাত্রলীগ সন্দেহে মারধর করল ছাত্রদল

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ: ভাতা দ্বিগুণ হয়ে ১২০০, ঘণ্টায় সম্মানী ২৫০০ থেকে বেড়ে ৩৬০০ টাকা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় মিলল নগদ কোটি টাকা

মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বুনিয়া সোহেলের আস্তানায় মিলল নগদ কোটি টাকা

বাউফল থানার হাজতে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

বাউফল থানার হাজতে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

চাঁদাবাজির অভিযোগে সিরাজগঞ্জে তিন পুলিশের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর মামলা

চাঁদাবাজির অভিযোগে সিরাজগঞ্জে তিন পুলিশের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর মামলা

কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন শমী কায়সার

কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন শমী কায়সার