সাড়ে ৩১ কেজি ওজনের কষ্টিপাথরের মূর্তি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার পশ্চিম মহেশপুর গ্রামে বিরল কষ্টিপাথরের একটি মূর্তি উদ্ধার করেছে র্যাব-১২। এ সময় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ গ্রামের আলমাছ আলীর ছেলে শাহিন আলম (৩০) এবং একই উপজেলার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৪৫)। আজ রোববার সকালে সিরাজগঞ্জ র্যাব-১২ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপংকর ঘোষ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
র্যাব-১২-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে উধুনিয়া ইউনিয়নের পশ্চিম মহেশপুর গ্রামে পলাতক আসামি মিরাজ ফকিরের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় কষ্টিপাথরের মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটির ওজন ৩১ দশমিক ৫৪০ কেজি, দৈর্ঘ্য ২৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১২ ইঞ্চি। এটি বিরল সংগ্রহযোগ্য প্রাচীন শিল্পকর্ম বলে র্যাব জানিয়েছে।
র্যাব জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা স্বীকার করেছেন যে, উদ্ধার করা মূর্তিটি বিদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজেদের হেফাজতে রেখেছিলেন। এ ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানায় মামলা করা হয়েছে।
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ১৭ দিন পর ছুরিকাহত এক যুবক মারা গেছেন। তাঁর নাম কাউছার খান (২০)। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কাউছার জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের ডাকাতিয়াপাড়া গ্রামের কাইয়ুম খানের ছেলে।৬ মিনিট আগে
আমিনুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘এখানে আসার আগে আমি ফতুল্লা স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। এর করুণ অবস্থা দেখে কান্না চলে আসছে। অথচ এখানে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের খেলোয়াড়দের আরও সুযোগ-সুবিধা দরকার। এখানে তিনটি উইকেট আছে। আমাদের পরিকল্পনা অন্তত ২০টি উইকেট বানানো। এখন ১২ মাস খেলা হয়।৬ মিনিট আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) আওয়ামীপন্থী শিক্ষক নেতা ও সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাহবুবর রহমানের বহিষ্কারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা পৌনে ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে প্রশাসন১০ মিনিট আগে
বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে পরে এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির সভাপতির সঙ্গে কথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছি। আর সরকারি চাকরি করে দলীয় পদে থাকার নিয়ম নেই। বড় পদ পেলে না হয় চাকরি ছেড়ে দিতাম।১৯ মিনিট আগে