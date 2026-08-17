এক ট্রাকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে আরেক ট্রাকের চাপায় দুই কলেজছাত্র নিহত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে এক ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে আরেক ট্রাকের চাপায় দুই কলেজ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন।
আজ সোমবার দুপুরে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের উপজেলার কাশিমপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন উপজেলার বালিয়াঘাটা এলাকার আব্দুল হামিদের ছেলে আহসান আহমেদ হাসিব (২০) এবং একই এলাকার এনামুল হকের ছেলে সাব্বির আহমেদ (২০)। তাঁরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে হাসিব ও সাব্বির একটি মোটরসাইকেলে করে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। কাশিমপুর বাঁক এলাকায় পৌঁছালে পেছন থেকে একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে দুজনই মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে মহাসড়কের ওপর পড়ে যান। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রাক তাঁদের ওপর দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তাঁরা।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন মিঞা বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করেছে। ট্রাক দুটির চালকদের শনাক্ত ও আটকের জন্য অভিযান শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। আইনি প্রক্রিয়া ও ময়নাতদন্ত শেষে নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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