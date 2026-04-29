রাজশাহী

রাজশাহীতে মদ্যপানে কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে মদ পান করে অসুস্থ হয়ে এক কলেজশিক্ষার্থী মারা গেছেন। তাঁর নাম জাহিদ হাসান অলি (২০)। তিনি রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

জাহিদ কয়েকজনের সঙ্গে নগরের বোয়ালিয়া থানার বেতপট্টি এলাকার একটি বাসায় থাকতেন। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর তানোর উপজেলার বাতাসপুর গ্রামে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকাল ৮টার দিকে তিনি মারা যান।

বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম জানান, জাহিদ নিয়মিত মদ পান করতেন না। শখের বসে দুই দিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে মদ পান করেন। এর পর থেকেই অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হননি, এই ভয়ে যে, মদ্যপানের বিষয়টি বাবা-মা জেনে যাবেন।

আজ ভোরে শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন বন্ধুরা। এরপরই তাঁর মৃত্যু হয়। জাহিদকে হাসপাতালে ভর্তির সময় চিকিৎসককে মদ্যপানের বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুসনদে অ্যালকোহলের বিষক্রিয়া লেখা আছে।

ওসি জানান, এ ব্যাপারে পরিবারের লোকদের কোনো অভিযোগ নেই। তাঁরা মামলা করতে চাননি। মরদেহের ময়নাতদন্ত করাতেও চাননি। ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাঁরা মরদেহ নিয়ে গেছেন।

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

শাহজালাল বিমানবন্দর: তৃতীয় টার্মিনাল চালুর সময় আরও পেছাল

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

সম্পর্কিত

‘শ্রম আইনের সংশোধনী পর্যাপ্ত নয়’

‘শ্রম আইনের সংশোধনী পর্যাপ্ত নয়’

কাঁচামাল সংকট: উত্তরা ইপিজেডের মাজেন কোম্পানি ‘লে-অফ’ ঘোষণা

কাঁচামাল সংকট: উত্তরা ইপিজেডের মাজেন কোম্পানি ‘লে-অফ’ ঘোষণা

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন বাবার লাশ

প্যারোলে মুক্তি মেলেনি ছাত্রলীগ নেতার, কারাফটকে দেখলেন বাবার লাশ

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: প্রথম দিনে পড়েছে ২৭৫৯

ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন: প্রথম দিনে পড়েছে ২৭৫৯