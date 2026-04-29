রাজশাহীতে মদ্যপানে কলেজশিক্ষার্থীর মৃত্যু

রাজশাহীতে মদ পান করে অসুস্থ হয়ে এক কলেজশিক্ষার্থী মারা গেছেন। তাঁর নাম জাহিদ হাসান অলি (২০)। তিনি রাজশাহী নিউ ডিগ্রি কলেজের ইংরেজি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।
জাহিদ কয়েকজনের সঙ্গে নগরের বোয়ালিয়া থানার বেতপট্টি এলাকার একটি বাসায় থাকতেন। তাঁর বাড়ি রাজশাহীর তানোর উপজেলার বাতাসপুর গ্রামে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) সকাল ৮টার দিকে তিনি মারা যান।
বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম জানান, জাহিদ নিয়মিত মদ পান করতেন না। শখের বসে দুই দিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে মদ পান করেন। এর পর থেকেই অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হননি, এই ভয়ে যে, মদ্যপানের বিষয়টি বাবা-মা জেনে যাবেন।
আজ ভোরে শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেন বন্ধুরা। এরপরই তাঁর মৃত্যু হয়। জাহিদকে হাসপাতালে ভর্তির সময় চিকিৎসককে মদ্যপানের বিষয়টি জানানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুসনদে অ্যালকোহলের বিষক্রিয়া লেখা আছে।
ওসি জানান, এ ব্যাপারে পরিবারের লোকদের কোনো অভিযোগ নেই। তাঁরা মামলা করতে চাননি। মরদেহের ময়নাতদন্ত করাতেও চাননি। ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাঁরা মরদেহ নিয়ে গেছেন।
