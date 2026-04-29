Ajker Patrika
নীলফামারী

কাঁচামাল সংকট: উত্তরা ইপিজেডের মাজেন কোম্পানি ‘লে-অফ’ ঘোষণা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ম্যাজেন (বিডি) ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য ‘লে-অফ’ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কাঁচামালের সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের ক্রয় আদেশ (অর্ডার) কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিকেলে এক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়।

মাজেন কোম্পানিটি চীনা মালিকানাধীন চশমা ও অপটিক্যাল ফ্রেম তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে বর্তমানে ৪ হাজার ৩৬১ জন স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটিতে কারিগরি ও প্রশাসনিক কাজে ৯৬ জন চীনা নাগরিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর (অপারেশন) এরেন লি স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়েছে, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে কাঁচামাল সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং বায়ারদের অর্ডার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে কারখানার নিয়মিত উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ইপিজেড আইন, ২০১৯-এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানা লে-অফ থাকবে।

নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, লে-অফ চলাকালে কোনো শ্রমিক-কর্মচারীকে কারখানায় উপস্থিত হতে হবে না। তবে শ্রমিকেরা আইন অনুযায়ী (ধারা ১৫) তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতা পাবেন। এ ছাড়াও পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আগামী ৭ থেকে ১৪ মের মধ্যে সকল শ্রমিক ও কর্মকর্তার বোনাস ব্যাংকের মাধ্যমে নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক (ইডি) মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কাঁচামালের অভাব ও অর্ডার কমে যাওয়ায় ম্যাজেন বিডি কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এটি স্থায়ী বন্ধ নয়, কাঁচামাল সরবরাহ স্বাভাবিক হলে এবং নতুন অর্ডার পেলে কারখানাটি পুনরায় চালু হবে।

‘বছিলা গরুর হাটের ইজারা নিয়ে পিচ্চি হেলালের সঙ্গে বিরোধ ছিল টিটনের’

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

শাহজালাল বিমানবন্দর: তৃতীয় টার্মিনাল চালুর সময় আরও পেছাল

একতরফা বিজয় ঘোষণার পরিকল্পনা ট্রাম্পের, সম্ভাব্য ইরানি প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করছে যুক্তরাষ্ট্র

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

শ্রম আইন বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

রীতি মেনে পেছনের আসনে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

অনিয়ম ও নীতিমালা লঙ্ঘনে অভিযুক্ত ২৩১১ সার ডিলার: কৃষিমন্ত্রী

এমন ম্যাচ কবে দেখেছিলেন আপনি

আশুলিয়ায় দুই দিনের ব্যবধানে দুই বাড়িতে ডাকাতি, আতঙ্কে বাসিন্দারা

সাভারে শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে আহতের অভিযোগ স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে

‘শ্রম আইনের সংশোধনী পর্যাপ্ত নয়’

