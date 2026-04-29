কাঁচামাল সংকট: উত্তরা ইপিজেডের মাজেন কোম্পানি ‘লে-অফ’ ঘোষণা

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ম্যাজেন (বিডি) ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড অনির্দিষ্টকালের জন্য ‘লে-অফ’ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কাঁচামালের সংকট এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের ক্রয় আদেশ (অর্ডার) কমে যাওয়ায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিকেলে এক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হয়।
মাজেন কোম্পানিটি চীনা মালিকানাধীন চশমা ও অপটিক্যাল ফ্রেম তৈরির একটি প্রতিষ্ঠান। এখানে বর্তমানে ৪ হাজার ৩৬১ জন স্থানীয় শ্রমিক ও কর্মকর্তা কর্মরত আছেন। এ ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটিতে কারিগরি ও প্রশাসনিক কাজে ৯৬ জন চীনা নাগরিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর (অপারেশন) এরেন লি স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়েছে, বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে কাঁচামাল সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং বায়ারদের অর্ডার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে কারখানার নিয়মিত উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ইপিজেড আইন, ২০১৯-এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানা লে-অফ থাকবে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, লে-অফ চলাকালে কোনো শ্রমিক-কর্মচারীকে কারখানায় উপস্থিত হতে হবে না। তবে শ্রমিকেরা আইন অনুযায়ী (ধারা ১৫) তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতা পাবেন। এ ছাড়াও পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে আগামী ৭ থেকে ১৪ মের মধ্যে সকল শ্রমিক ও কর্মকর্তার বোনাস ব্যাংকের মাধ্যমে নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
উত্তরা ইপিজেডের নির্বাহী পরিচালক (ইডি) মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, কাঁচামালের অভাব ও অর্ডার কমে যাওয়ায় ম্যাজেন বিডি কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এটি স্থায়ী বন্ধ নয়, কাঁচামাল সরবরাহ স্বাভাবিক হলে এবং নতুন অর্ডার পেলে কারখানাটি পুনরায় চালু হবে।
ঢাকার আশুলিয়ায় দুই দিনের ব্যবধানে পৃথক দুটি বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ধারাবাহিক এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে আশুলিয়া ইউনিয়নের আউকপাড়া গ্রামে। এর আগে গত রোববার গভীর রাতে পাথালিয়া ইউনিয়নে এক সাবেক ইউপি সদস্যের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা১৩ মিনিট আগে
তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাভারে সপ্তম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে একটি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিরুদ্ধে। গতকাল মঙ্গলবার পৌর এলাকার অ্যালাইড আবাসিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে এই ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
নতুন আইনের কিছু ধারা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং যৌথ দর-কষাকষির (সিবিএ) অধিকারকে সীমিত করতে পারে। বিশেষ করে, একটি প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের সংখ্যা সর্বোচ্চ তিনটিতে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব সংকুচিত করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।৩৬ মিনিট আগে
বাবার মৃত্যুর পরও লাশ দেখতে প্যারোলে মুক্তি মেলেনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বরিশাল মহানগরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি মো. শাহরুখ খানের। পরে বাবার মরদেহ বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে সন্তানকে শেষবার দেখার সুযোগ দেওয়া হয়। এ ঘটনায় শাহরুখের স্বজনেরা হতাশা প্রকাশ করেছেন।৪১ মিনিট আগে