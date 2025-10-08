রাজশাহীতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে ১২ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে সম্প্রসারিত টিকাদান (ইপিআই) কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহী জেলায় ‘জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫’ শুরু হচ্ছে ১২ অক্টোবর।
রাজশাহী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ক্যাম্পেইনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এবং কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে ১ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হবে।
আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে রাজশাহী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন এস আই এম রেজাউল করিম এসব তথ্য জানিয়েছেন।
রেজাউল করিম জানান, জেলায় তাঁরা ৫ লাখ ৬৪ হাজার ১২৩ শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য রেখেছেন। এ টিকা গ্রহণ করলে শিশুরা টাইফয়েড জ্বর থেকে সুরক্ষিত থাকবে।
