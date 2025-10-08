Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাজশাহীতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে ১২ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন এস আই এম রেজাউল করিম। ছবি: আজকের পত্রিকা
সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন এস আই এম রেজাউল করিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে সম্প্রসারিত টিকাদান (ইপিআই) কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজশাহী জেলায় ‘জাতীয় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫’ শুরু হচ্ছে ১২ অক্টোবর।

রাজশাহী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ক্যাম্পেইনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এবং কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে ১ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হবে।

আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে রাজশাহী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সিভিল সার্জন এস আই এম রেজাউল করিম এসব তথ্য জানিয়েছেন।

রেজাউল করিম জানান, জেলায় তাঁরা ৫ লাখ ৬৪ হাজার ১২৩ শিশুকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্য রেখেছেন। এ টিকা গ্রহণ করলে শিশুরা টাইফয়েড জ্বর থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাটাইফয়েডরাজশাহী বিভাগসিভিল সার্জনরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

শহিদুল আলমকে অপহরণ করেছে দখলদার ইসরায়েল

শহিদুল আলমদের কনসেন্সসহ ফ্রিডম ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটকের দাবি ইসরায়েলের

সোনার দামে সর্বোচ্চ রেকর্ড, আউন্সপ্রতি ছাড়াল ৪০০০ ডলার

ভারতীয়রা ভিসা ছাড় পাবে না, স্বার্থ হাসিলে ‘দুদিনের বাণিজ্য মিশনে’ মুম্বাইয়ে স্টারমার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

বাগরামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ‘অগ্রহণযোগ্য’, পাকিস্তান–চীনের সঙ্গে এক সুর ভারতের

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

কাজের সংকট, বৈষম্য বাড়ার শঙ্কা

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

আইনি পথেই নিষিদ্ধ হতে পারে আওয়ামী লীগ

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

সংসদের দ্বৈত ভূমিকার সুপারিশ করতে যাচ্ছে কমিশন

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

খুলনার ৬ আসন: এনসিপির ডজনখানেক নেতা ভোটের মাঠে

সম্পর্কিত

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান সাথী

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার মাই টিভির চেয়ারম্যান সাথী

চট্টগ্রামে বিএনপির কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪

চট্টগ্রামে বিএনপির কর্মীকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় আটক ৪

সড়ক দিয়ে গেলেন উপদেষ্টা, পর্দা টানিয়ে আবর্জনার স্তূপ আড়াল

সড়ক দিয়ে গেলেন উপদেষ্টা, পর্দা টানিয়ে আবর্জনার স্তূপ আড়াল

টেকনাফে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস, ৩৭ রোহিঙ্গা ও বাড়ির মালিক আটক

টেকনাফে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস, ৩৭ রোহিঙ্গা ও বাড়ির মালিক আটক