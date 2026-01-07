প্রক্সির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া রাবির তিন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সির সাহায্য নিয়ে ভর্তি হওয়ার প্রমাণ পাওয়ায় তিন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সিন্ডিকেটের ৫৪৫ তম সভায় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ।
অধ্যাপক ইফতিখারুল আলম মাসউদ বলেন, ‘গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের পরিপ্রেক্ষিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। অভিযুক্তদের হাতের লেখা চেক (যাচাই) করাসহ নানান প্রক্রিয়ায় তদন্ত সম্পন্ন হয়। কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী তাদের ভর্তি পরীক্ষায় অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে। ফলে তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়েছে।’
ছাত্রত্ব বাতিল হওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস’ বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান সনি, আইন বিভাগের ফাহিম আল মামুন বর্ণ, ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী মো. শোভন।
বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় প্রক্সি দিয়ে চার জনকে ভর্তি করিয়েছেন একই প্রক্সিদাতা। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনজন তৃতীয় বর্ষে অধ্যয়ন করছেন। তবে একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেলেও তিনি ভর্তি হননি।
