চাঁদাবাজি ও দখলদারির রাজনীতিকে লাল কার্ড দেখাবে জনগণ: ব্যারিস্টার মোমেন

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন বলেছেন, ফ্যাসিবাদের মূল শিকড় উপড়ে দিতেই শিক্ষার্থীরা জীবন দিয়েছে। নতুন করে ফ্যাসিবাদের মতো চোখ রাঙাতে চায় কুচক্রী মহল। বেড়া সাঁথিয়ার মাটিতে এই কুচক্রী মহল বা আওয়ামী দোসরদের পুনর্বাসন হতে দেওয়া হবে না। চাঁদাবাজি ও দখলদারির রাজনীতিকে জনগণ লাল কার্ড দেখাবে।
আজ শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) দুপুর ১২টার দিকে সাঁথিয়া উপজেলা অডিটরিয়ামে সাঁথিয়া-বেড়া উন্নয়ন ফোরাম আয়োজিত ‘জুলাই যোদ্ধাদের ভাবনায় পাবনা-১ আসন’ শীর্ষক আলোচনা সভা, জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা এবং দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাজিবুর রহমান এসব কথা বলেন।
নাজিবুর রহমান মোমেন বলেন, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতেই শিক্ষার্থীরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। তারা ট্যাগ ও বিভাজনমুক্ত দেশ দেখতে চেয়েছিল। আগামীতে যাঁরাই সংসদে যাবেন, জুলাই যোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষা করতে হবে। জুলাই যোদ্ধারা যেভাবে চাইবে, আগামীতে সেভাবে দেশ গঠন করতে হবে। দেশে বেকার যুবক ও তরুণদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা দিতে হবে। নৈতিকতা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
পাবনা-১ আসনের এই সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদকে রুখে দিতেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আগামীতেও এসব আধিপত্য রুখে দিতে হবে। আগামীতে যাঁরাই সরকার গঠন করবেন, আপনারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবেন। স্বৈরাচারের দাপট ক্ষণস্থায়ী। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করবেন।
সাঁথিয়া-বেড়া উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি সৈয়দ নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও উপদেষ্টা সাঈদুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন সাঁথিয়া উপজেলা জামায়াতের আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা মোখলেছুর রহমান, জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স পাবনার আহ্বায়ক রাসেল হোসাইন, শহীদ জুলকারনাইনের বাবা আব্দুল হাই হাদী, সাঁথিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আনিছুর রহমান, জুলাই ওরিয়ার্স পাবনার আহবায়ক আরিফুল ইসলাম, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ছাত্র আরিফুল ইসলাম, সাঁথিয়া উপজেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি শিখন মোল্লা, সাঁথিয়া উপজেলা ছাত্রদল নেতা সালমান বিশ্বাস।
অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ পরিবারসহ সবাইকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। শেষে শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন বলেছেন, ফ্যাসিবাদের মূল শিকড় উপড়ে দিতেই শিক্ষার্থীরা জীবন দিয়েছে। নতুন করে ফ্যাসিবাদের মতো চোখ রাঙাতে চায় কুচক্রী মহল। বেড়া সাঁথিয়ার মাটিতে এই কুচক্রী মহল বা আওয়ামী দোসরদের পুনর্বাসন হতে দেওয়া হবে না। চাঁদাবাজি ও দখলদারির রাজনীতিকে জনগণ লাল কার্ড দেখাবে।
আজ শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) দুপুর ১২টার দিকে সাঁথিয়া উপজেলা অডিটরিয়ামে সাঁথিয়া-বেড়া উন্নয়ন ফোরাম আয়োজিত ‘জুলাই যোদ্ধাদের ভাবনায় পাবনা-১ আসন’ শীর্ষক আলোচনা সভা, জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা এবং দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে নাজিবুর রহমান এসব কথা বলেন।
নাজিবুর রহমান মোমেন বলেন, বৈষম্য ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতেই শিক্ষার্থীরা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। তারা ট্যাগ ও বিভাজনমুক্ত দেশ দেখতে চেয়েছিল। আগামীতে যাঁরাই সংসদে যাবেন, জুলাই যোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষা করতে হবে। জুলাই যোদ্ধারা যেভাবে চাইবে, আগামীতে সেভাবে দেশ গঠন করতে হবে। দেশে বেকার যুবক ও তরুণদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃত প্রশিক্ষণমূলক শিক্ষা দিতে হবে। নৈতিকতা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
পাবনা-১ আসনের এই সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদকে রুখে দিতেই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আগামীতেও এসব আধিপত্য রুখে দিতে হবে। আগামীতে যাঁরাই সরকার গঠন করবেন, আপনারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবেন। স্বৈরাচারের দাপট ক্ষণস্থায়ী। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করবেন।
সাঁথিয়া-বেড়া উন্নয়ন ফোরামের সভাপতি সৈয়দ নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও উপদেষ্টা সাঈদুল ইসলামের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য দেন সাঁথিয়া উপজেলা জামায়াতের আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা মোখলেছুর রহমান, জুলাই রেভল্যুশনারি অ্যালায়েন্স পাবনার আহ্বায়ক রাসেল হোসাইন, শহীদ জুলকারনাইনের বাবা আব্দুল হাই হাদী, সাঁথিয়া উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আনিছুর রহমান, জুলাই ওরিয়ার্স পাবনার আহবায়ক আরিফুল ইসলাম, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) ছাত্র আরিফুল ইসলাম, সাঁথিয়া উপজেলা শিবিরের সাবেক সভাপতি শিখন মোল্লা, সাঁথিয়া উপজেলা ছাত্রদল নেতা সালমান বিশ্বাস।
অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ পরিবারসহ সবাইকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। শেষে শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সম্মাননা ক্রেস্ট দেওয়া হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার নাসিরনগর-সরাইল আঞ্চলিক সড়কের দাঁতমণ্ডল এলাকায় ট্রাক ও সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আমিন মিয়া (৫০) নাসিরনগর উপজেলার শ্রীঘর গ্রামের মৃত খেলু মিয়ার ছেলে।১ সেকেন্ড আগে
সন্ধ্যায় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য ছুটে যান এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। রাত ৯টা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলতে থাকে। গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা জাপা কার্যালয়ের সামনে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও সড়কে আগুন জ্বালিয়ে দেন। পুলিশ ও সেনাসদস্যরা উপস্থিত৬ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার লক্ষ্যে আব্দুর রশিদ জিতু, মো. শাকিল আলী ও তৌহিদুল ইসলাম নিবিড় ভূঞার নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট)১৫ মিনিট আগে
ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন এই শিক্ষার্থীর মা তাঁর সন্তানসহ শিক্ষার্থীদের ওপর যেকোনো ধরনের বলপ্রয়োগের ঘটনা ভবিষ্যতে আর না ঘটে, প্রধান উপদেষ্টার প্রতিনিধিদলের কাছে সেই নিশ্চয়তা চান।৩৬ মিনিট আগে