উল্লাপাড়ায় ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আনুমানিক ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোর আজ শনিবার সকালে উল্লাপাড়া উপজেলার ঘাটিনা রেলব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনার শিকার হয়।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘাটিনা রেলব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে ছাদের ওপর থাকা ওই কিশোর নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয়।
গুরুতর আহত অবস্থায় কিশোরকে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে দ্রুত উল্লাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।
সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত কিশোরের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তার লাশ সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
