Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

উল্লাপাড়ায় ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
উল্লাপাড়ায় সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
উল্লাপাড়ায় সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মৃত্যু হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আনুমানিক ১৫ বছর বয়সী ওই কিশোর আজ শনিবার সকালে উল্লাপাড়া উপজেলার ঘাটিনা রেলব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনার শিকার হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি ঘাটিনা রেলব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে ছাদের ওপর থাকা ওই কিশোর নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় কিশোরকে স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে দ্রুত উল্লাপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান। তবে অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে নেওয়ার পথেই তার মৃত্যু হয়।

সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত কিশোরের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তার লাশ সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

উল্লাপাড়াসিরাজগঞ্জমৃত্যুকিশোর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

২০২৬ সালের রমজানের সম্ভাব্য তারিখ জানালেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

যৌনকর্মীকে হোটেলে ডেকে ছিনতাই, সিঙ্গাপুরে দুই ভারতীয়কে কারাদণ্ড ও বেত্রাঘাত

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে গুলতেকিন খানের পোস্ট, কেন এত আলোচনা

ট্রাম্প প্রস্তাবিত গাজা প্রশাসনে থাকবে কট্টর জায়নবাদী ও বিলিয়নিয়ার, নথি ফাঁস

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

রংপুরে গৃহবধূ মিতু হত্যা: শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের পর হত্যার অভিযোগ, স্বামী গ্রেপ্তার

রংপুরে গৃহবধূ মিতু হত্যা: শ্বশুরের যৌন নির্যাতনের পর হত্যার অভিযোগ, স্বামী গ্রেপ্তার

পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে হাজতখানা থেকে পালিয়ে গেল আসামি

পুলিশকে ধাক্কা দিয়ে হাজতখানা থেকে পালিয়ে গেল আসামি

প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবি: অঙ্কিতার পর নিখোঁজ তন্ময়ের লাশও উদ্ধার

প্রতিমা বিসর্জনের সময় নৌকাডুবি: অঙ্কিতার পর নিখোঁজ তন্ময়ের লাশও উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ৩ কিশোর গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ৩ কিশোর গ্রেপ্তার