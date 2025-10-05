Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

টানা ছুটির পর আবার জমেছে রাকসু নির্বাচনের প্রচারণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
টানা ছুটির পর আবার রাকসু নির্বাচনের প্রচারণা শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা
টানা ছুটির পর আবার রাকসু নির্বাচনের প্রচারণা শুরু। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা ছুটির পর আবারও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয়েছে। আজ রোববার সকাল থেকে প্রার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, টুকিটাকি চত্বর, পরিবহন মার্কেট ও একাডেমিক ভবনসংলগ্ন সড়কগুলোয় প্রচারপত্র বিতরণ করতে দেখা গেছে। তবে ছুটির পরপরই ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমই দেখা গেছে।

এদিন ক্যাম্পাসে ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দীন আবির ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘ছুটি শেষে ক্যাম্পাস নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। এই কয়েক দিন নির্বাচন কমিশন থেকেই রাকসু নির্বাচনের প্রচার-প্রচারণা বন্ধ ছিল। শনিবার নতুন করে নোটিশ দেওয়া হয়েছে প্রচার-প্রচারণার ব্যাপারে। আগে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রচার চালানো যেত। এখন রাত ১২টা পর্যন্ত প্রচারণা চালানো যাবে। শনিবার থেকেই আমরা প্যানেলের পক্ষ থেকে প্রচারণা শুরু করেছি। নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আমরা ভোটের জন্য শিক্ষার্থীদের দ্বারে দ্বারে যাব।’

রাকসু নির্বাচনের প্রার্থীরা রোববার থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আচরণবিধি মেনে প্রচারণা চালাতে পারবেন। রোববার এ কথা জানিয়েছেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা সেতাউর রহমান। তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সার্বিক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এখন প্রচারণা চলবে।

এর আগে সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার দাবিতে শিক্ষক ও কর্মকর্তারা ক্যাম্পাস শাটডাউন ঘোষণা করেন। এতে ক্লাস পরীক্ষা বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস ছাড়তে থাকেন। এতে ছাত্রদলসহ অনেকে ভোট পেছানোর দাবি তোলে। ফলে ২২ সেপ্টেম্বর জরুরি সভায় ২৫ সেপ্টেম্বরের ভোট গ্রহণের তারিখ পিছিয়ে ১৬ অক্টোবর করা হয়। এরপর শারদীয় দুর্গাপূজার ছুটি শুরু হলে ক্যাম্পাস একেবারেই ফাঁকা হয়ে পড়ে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগনির্বাচনরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা বাড়ল ৫০০ টাকা, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক

ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেকর্ড করল বিটকয়েন

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

কোরআন অবমাননার অভিযোগে নর্থ সাউথে ছাত্রকে সহপাঠীদের পিটুনি, মধ্যরাতে উদ্ধার করল পুলিশ

৭৯৩ মণ্ডপে অসুরের মুখে দাড়ি, দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

অসুরের মুখে দাড়ি: ‘দায়ীদের শনাক্ত করা হচ্ছে’

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

ইউরোপের সুন্দর দেশ এস্তোনিয়ায় স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

বিবি, এটাই তোমার জয়ের শেষ সুযোগ—গাজা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ট্রাম্প

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

চট্টগ্রামের হাসপাতালের তথ্য: পুরুষের ফুসফুস, নারীর স্তন ক্যানসার বেশি

সম্পর্কিত

প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করায় অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে: সারজিস আলম

প্রতিবেশীসুলভ আচরণ না করায় অ্যান্টি ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট তৈরি হচ্ছে: সারজিস আলম

পূজায় ভারতে ১২০০ টনের মধ্যে ১০৭ টন ইলিশ রপ্তানি

পূজায় ভারতে ১২০০ টনের মধ্যে ১০৭ টন ইলিশ রপ্তানি

পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা বাসমাশিসের

পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা বাসমাশিসের

টানা ছুটির পর আবার জমেছে রাকসু নির্বাচনের প্রচারণা

টানা ছুটির পর আবার জমেছে রাকসু নির্বাচনের প্রচারণা