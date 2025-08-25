Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন

প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ৫ জনের

রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিকেলে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সজিবুর রহমান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে কাজী শাফিউল কালাম, সহকারী গেমস এবং স্পোর্টসবিষয়ক সম্পাদক পদে রিদুয়ানুল হক, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে নিশা আক্তার ও নির্বাহী সদস্য পদে স্বাধীন খন্দকার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগনির্বাচনরাজশাহীছাপা সংস্করণজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

১৫ বছর যাদের জন্য লড়াই করলাম, তারা এখন আমাকে ধাক্কা দেয়: রুমিন ফারহানা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

ভারতে গ্রেপ্তার পুলিশের এএসপি আরিফুজ্জামানের ১৪ দিনের জেল হেফাজত

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

সম্পর্কিত

ডিসি অফিসের কেটলি চুরি যুবকের জেল

ডিসি অফিসের কেটলি চুরি যুবকের জেল

কুড়িগ্রাম: ট্রেনে কচ্ছপগতির ২০ কিমি

কুড়িগ্রাম: ট্রেনে কচ্ছপগতির ২০ কিমি

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: গাছ আম মাছ ইট সবই চক্রের পেটে

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: গাছ আম মাছ ইট সবই চক্রের পেটে

আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ প্রার্থীদের

আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ প্রার্থীদের