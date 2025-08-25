প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ৫ জনের

বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
রাবি সংবাদদাতা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিকেলে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সজিবুর রহমান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে কাজী শাফিউল কালাম, সহকারী গেমস এবং স্পোর্টসবিষয়ক সম্পাদক পদে রিদুয়ানুল হক, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে নিশা আক্তার ও নির্বাহী সদস্য পদে স্বাধীন খন্দকার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল রোববার মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন কেন্দ্রীয় সংসদে পাঁচজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিকেলে রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান।
মনোনয়নপত্র সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে সজিবুর রহমান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে কাজী শাফিউল কালাম, সহকারী গেমস এবং স্পোর্টসবিষয়ক সম্পাদক পদে রিদুয়ানুল হক, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক পদে নিশা আক্তার ও নির্বাহী সদস্য পদে স্বাধীন খন্দকার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয় থেকে চায়ের কেটলি ও ওয়াশরুমের ফিটিংস চুরি এবং মাদক সেবনের দায়ে হৃদয় (২৫) নামের এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড (জেল) দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। তাঁকে ১০০ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
রেললাইনে নেই পাথর। অর্ধপচা কাঠের স্লিপার দেবে রয়েছে মাটির ভেতরে। কোথাও কোথাও লাইনের মাঝে ঘাস। দুই লাইনের সংযোগস্থলে চারটির স্থলে দুটি করে নাট-বল্টু। এমন ঝুঁকিপূর্ণ রেলপথে কচ্ছপগতিতে চালাতে হয় ট্রেন। কুড়িগ্রামের উলিপুরের পাঁচপীর স্টেশন থেকে চিলমারীর রমনা পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রেলপথের এমন দৃশ্য।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (রামেবি) স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য অধিগ্রহণ করা ২০৫ বিঘা জমিতে চলছে ব্যাপক লুটপাট। সহস্রাধিক গাছ কেটে নেওয়ার পাশাপাশি নামমাত্র মূল্যে ইজারা দেখিয়ে প্রায় ৪ হাজার গাছের আম লোপাট করে একটি চক্র। ইজারা ছাড়াই সাতটি পুকুরে চাষ করা হয় মাছ। শাকসবজি চাষের জন্যও ভাড়া দেওয়া১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীরা আচরণবিধি লঙ্ঘনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেই চলেছেন। গতকাল রোববার ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় কুশল ও মতবিনিময় এবং পৃথক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ তোলেন শিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, ছাত্রদল১ ঘণ্টা আগে