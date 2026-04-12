Ajker Patrika
রাজশাহী

পদ্মায় ফুল ভাসিয়ে শান্তি কামনা পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের

রাবি প্রতিনিধি  
পদ্মায় ফুল ভাসিয়ে শান্তি কামনা পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের
বিজু উপলক্ষে পদ্মায় ফুল ভাসিয়ে রাবির পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের শান্তি কামনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিজু উপলক্ষে পদ্মা নদীতে ফুল ভাসিয়ে মঙ্গল ও শান্তি কামনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবার’-এর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা চত্বর থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের শিক্ষার্থী ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক শামীন ত্রিপুরা বলেন, ‘আগের বছরগুলোতে যেভাবেই হোক বৈসুতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। তাই নিজের এলাকা ও পরিবারের বাইরে উৎসব কাটানোর অনুভূতি আগে বুঝিনি।

‘এ বছর তা ভিন্নভাবে অনুভব করছি। ক্যাম্পাসে সিনিয়র-জুনিয়র সবাই চেষ্টা করছে উৎসবের আমেজ তৈরি করতে। কিন্তু পরিবার ছাড়া কোনো আয়োজনই পূর্ণতা পায় না। একধরনের অপূর্ণতা থেকেই যায়।’

হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী বিভা চাকমা বলেন, ‘পয়লা বৈশাখের আগে আমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব বিজু শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর প্রথম দুই বছর ঈদের ছুটির কারণে বাসায় যেতে পেরেছিলাম, কিন্তু এবার সে সুযোগ হয়নি।’

বিভা আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বারবার স্মারকলিপি দেওয়া হলেও শুধু আশ্বাসই পাওয়া গেছে। বিজুর দিন ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান থাকলেও পরীক্ষার কারণে সেখানে থাকতে পারিনি।’

জুম্ম শিক্ষার্থী পরিবারের সভাপতি স্মৃতিময় চাকমা বলেন, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা আদিবাসী শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের উৎসবের সময়ে ছুটির দাবি জানিয়ে আসছে, কিন্তু সেই দাবি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি।

স্মৃতিময় বলেন, ছুটি না থাকার পাশাপাশি এ সময়ে অনেক বিভাগে পরীক্ষা থাকে। ফলে ক্যাম্পাসে সীমিত পরিসরে যে আয়োজন করা হয়, তাতেও অনেকেই অংশ নিতে পারেন না।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাশিক্ষার্থীপদ্মা নদীরাজশাহী বিভাগউৎসবজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

