Ajker Patrika
গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় চলন্ত ট্রেনের নিচে লাফিয়ে নারীর আত্মহত্যা: পুলিশ

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় চলন্ত ট্রেনের নিচে লাফিয়ে নারীর আত্মহত্যা: পুলিশ
প্রতীকী ছবি

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে চলন্ত ট্রেনের নিচে লাফ দিয়ে লিপি বেগম (৪৫) নামে এক নারী আত্মহত্যা করছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার মহিমাগঞ্জের দেওয়ানতলা ব্রিজ এলাকার গাইবান্ধা-বগুড়া রেললাইনে ঘটনাটি ঘটে। নিহত লিপি বেগম গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার কুনতাড়াই ভেড়ামারা গ্রামে জিল্লুর রহমান স্ত্রী।

স্থানীয়রা জানায়, আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বগুড়ার সান্তাহার থেকে ছেড়ে আসা পদ্মরাগ ট্রেনটি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জের দেওয়ানতলা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে এক নারী চলন্ত ট্রেনে নিচে লাফ দেন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে।

বোনারপাড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মামুন হাসান বলেন, ট্রেনের নিচে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করা ওই নারী মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। এর আগেও বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা তিনি করেছিলেন বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবারের সদস্যরা। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।

বিষয়:

গাইবান্ধাঅপরাধআত্মহত্যাজেলার খবররংপুর বিভাগগোবিন্দগঞ্জ
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