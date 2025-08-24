Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

পাবনায় প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবদল নেতা নিহত

পাবনা প্রতিনিধি
নিহত যুবদল নোতা পাভেল। ছবি: সংগৃহীত
নিহত যুবদল নোতা পাভেল। ছবি: সংগৃহীত

পাবনা সদর উপজেলার গয়েশপুর ইউনিয়নের ইসলামপুরে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মেহেদী মাসুদ পাভেল (৩৫) নামের এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছেন।

শনিবার (২৩ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। এসময় আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত পাভেল ইসলামপুর গ্রামের মৃত মুসলেম উদ্দিন মাষ্টারের ছেলে এবং গয়েশপুর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। পাবনা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক ইলিয়াস আহমেদ হিমেল রানা নিহতের পদবী নিশ্চিত করেছেন।

আহত সজিব মোল্লা ওরফে ইমরান (২৪) একই এলাকার আব্দুস সবুর মোল্লার ছেলে। গুরুতর অবস্থায় তাকে পাবনা থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

পাভেলের মরদেহ ঘিরে স্বজনদের আহাজারি। শনিবার রাতে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে। ছবি: আজকের পত্রিকা।
পাভেলের মরদেহ ঘিরে স্বজনদের আহাজারি। শনিবার রাতে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে। ছবি: আজকের পত্রিকা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদক ব্যবসা ও পূর্ব বিরোধের জেরে ইসলামপুর বাজারে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের লোকেরা এ হামলা চালায়। ছুরিকাঘাতে পাভেল ও সজীব গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পাভেলকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে একই এলাকার জনি, জুয়েল, নজরুল, মফিজ উদ্দিন, ময়েজ উদ্দিন প্রামানিক, তৌফিক উদ্দিন, আশরাফ আলী, লিয়াকত ও দুলালসহ অন্তত ৯ জনের নাম উঠে এসেছে। তারা সবাই ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতাল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পূর্ব শত্রুতার জেরে এ হামলার ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। পুরো ঘটনা আরো তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতপাবনানিহতরাজশাহী বিভাগযুবদলপাবনা সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

চোখের জলে বিদায় সাংবাদিক বিভুরঞ্জনকে

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

শ্রেষ্ঠ মাদক উদ্ধারকারী পুলিশের এসআই জড়িত ফেনসিডিল পাচারে!

কোমর থেকে পিস্তল বের করে মহাখালীর ফার্মেসিতে চাঁদাবাজি করা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

কোমর থেকে পিস্তল বের করে মহাখালীর ফার্মেসিতে চাঁদাবাজি করা সেই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

বিদায় বিভুদা

বিদায় বিভুদা

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

উচ্চ কোলেস্টেরলের তিনটি লক্ষণ এড়িয়ে যাচ্ছেন কি

সম্পর্কিত

জাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি থাকবে বিজিবি

জাকসু নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি থাকবে বিজিবি

একটি সেতুর অভাবে নাগরপুরে ২২ গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ চরমে

একটি সেতুর অভাবে নাগরপুরে ২২ গ্রামের মানুষের দুর্ভোগ চরমে

৬ বছরেও শেষ হয়নি আশ্রয়কেন্দ্র, বখাটে-মাদকসেবীদের আড্ডাখানা

৬ বছরেও শেষ হয়নি আশ্রয়কেন্দ্র, বখাটে-মাদকসেবীদের আড্ডাখানা

যমুনা সেতুতে তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

যমুনা সেতুতে তিন গাড়ির সংঘর্ষ, আধা ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ