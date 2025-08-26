কামারখন্দে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে সোহেল খাঁন (২৭) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার কাজীপুরা পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সোহেল কাজীপুরা পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত মজনু খাঁনের ছেলে। তিনি পেশায় তাঁতশ্রমিক ছিলেন।
মৃত যুবকের মা সূর্য বেগম বলেন, ‘সোহেল মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিল। চিকিৎসা করানোর পরও সুস্থ হয়নি। মাঝেমধ্যেই পাগলামি করত। আজকে দুপুরের পর ঘরে দরজা দেয়। ডাকাডাকির পর সাড়া না পাওয়ায় দরজার ভেঙে তার লাশ পাই।’
কামারখন্দ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ছেলেটা মানসিক রোগী ছিল। পরিবারের কোনো আপত্তি না থাকায় বিনা ময়নাতদন্তে লাশটি তাদের দিয়ে দেওয়া হয়।
সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে সোহেল খাঁন (২৭) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার কাজীপুরা পূর্বপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
সোহেল কাজীপুরা পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত মজনু খাঁনের ছেলে। তিনি পেশায় তাঁতশ্রমিক ছিলেন।
মৃত যুবকের মা সূর্য বেগম বলেন, ‘সোহেল মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিল। চিকিৎসা করানোর পরও সুস্থ হয়নি। মাঝেমধ্যেই পাগলামি করত। আজকে দুপুরের পর ঘরে দরজা দেয়। ডাকাডাকির পর সাড়া না পাওয়ায় দরজার ভেঙে তার লাশ পাই।’
কামারখন্দ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল মান্নান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ছেলেটা মানসিক রোগী ছিল। পরিবারের কোনো আপত্তি না থাকায় বিনা ময়নাতদন্তে লাশটি তাদের দিয়ে দেওয়া হয়।
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি-সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট ‘টাস্কফোর্স’ গঠন করা হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।২৭ মিনিট আগে
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নামের আগে প্রকৌশলী লিখতে না দেওয়াসহ তিন দাবিতে রাজধানীর শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ (বুয়েট) একাধিক বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।২৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা থেকে জুলিয়াস সিজারের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ও শিক্ষার্থী নির্যাতনের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।৩৫ মিনিট আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ সময় আরও দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে উপজেলা শহরের পান্তাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় গেটের সামনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে