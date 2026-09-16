বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ নিয়ে রাসিক প্রশাসক

পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে রাজশাহী মহানগরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের তালাইমারি শহীদ মিনার এলাকার নদীতীরে বসবাসরত বন্যাদুর্গত মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী ও জরুরি ওষুধ বিতরণ করেছেন রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) প্রশাসক মাহফুজুর রহমান রিটন।
আজ বুধবার বিকেলে তিনি বন্যাদুর্গত পরিবারের সদস্যদের হাতে নিজে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। এ সময় তিনি বন্যাদুর্গত মানুষের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।
ত্রাণ বিতরণকালে রাসিক প্রশাসক ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, বিপদের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধির কারণে যারা দুর্ভোগে পড়েছেন, তাঁদের কষ্ট আমরা উপলব্ধি করছি। সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানো হয়েছে। বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও পাশে আছেন।
এ সময় রাসিক সচিব সোহেল রানা, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা শেখ মো. মামুনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং রাজশাহী মহানগর বিএনপির সহসভাপতি আসলাম সরকারসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
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