Ajker Patrika
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বগুড়া

২ বছর ধরে রাতের আঁধারে সরকারি গাছ কাটছে দুর্বৃত্তরা

ধুনট (বগুড়া) প্রতিনিধি
২ বছর ধরে রাতের আঁধারে সরকারি গাছ কাটছে দুর্বৃত্তরা
এই সড়কের দুই পাশের গাছ কেটে নিচ্ছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার ধুনটে সড়কের সরকারি গাছ রাতের আঁধারে কেটে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছে একটি সংঘবদ্ধ চক্রের বিরুদ্ধে। গত দুই বছর ধরে সড়কের বিভিন্ন স্থান থেকে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। পুলিশ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে কাটা গাছের গুঁড়ি উদ্ধার করলেও এখন পর্যন্ত জড়িতদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারিভাবে ধুনট উপজেলা সদর থেকে চিকাশি ইউনিয়নের জোড়শিমুল পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার পাকা সড়কের দুই পাশে প্রায় ১২ বছর আগে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করা হয়। গত দুই বছর ধরে সেই গাছ এলাকার সংঘবদ্ধ চক্র রাতের আঁধারে কেটে নিচ্ছে। বিষয়টি দেখে প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে। পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকটি কাটা গাছের গুঁড়িও উদ্ধার করেছে। কিন্তু জড়িতদের শনাক্ত বা আটক করতে পারেনি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় কয়েকজন বলেন, গাছ কাটার সঙ্গে জড়িতরা চিহ্নিত সংঘবদ্ধ একটি চক্র। কিন্তু তাদের নাম বলতে সাহস পায় না কেউ। পুলিশ অভিযানে আসার আগেই তারা খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ শুধু ডালপালা উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, ‘গাছ কাটার সঙ্গে জড়িত কয়েকজনের নাম-পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। বনবিভাগের কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তারের চেষ্টাও চলছে।’

উপজেলা বন কর্মকর্তা আব্দুর রহিম বলেন, ‘গাছ কাটার বিষয়ে উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে আলোচনা করে মামলা করা হবে। জড়িতদের নামের তালিকা পাওয়া গেছে। তদন্তের স্বার্থে নামগুলো প্রকাশ করা যাচ্ছে না।’

ধুনট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আরিফউল্লাহ নিজামী বলেন, ‘গাছ কাটার সঙ্গে জড়িতরা একটি সংঘবদ্ধ চক্র। খুব দ্রুত চিহ্নিতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

বগুড়াধুনটগাছ কাটাসড়কঅভিযোগরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
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