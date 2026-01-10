লবণের কার্গো ট্রাকে মিলল ১২৬ কেজি গাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে একটি লবণের কার্গো ট্রাক থেকে ১২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে র্যাব। এ সময় হাসানুর রহমান (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার মাঝেরপাড়া গ্রামে।
র্যাব-৫-এর রাজশাহীর সদর কোম্পানির একটি দল গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেলার পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বর এলাকায় এই অভিযান চালায়। আজ শনিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে র্যাব।
র্যাব জানায়, কার্গো ট্রাকটিতে ১৩ হাজার কেজি লবণ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার ভেতরে পাচার করা হচ্ছিল ১২৬ কেজি গাঁজা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চেকপোস্ট বসিয়ে এই গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুঠিয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।
