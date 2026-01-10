Ajker Patrika

লবণের কার্গো ট্রাকে মিলল ১২৬ কেজি গাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জব্দ করা গাঁজা। ছবি: সংগৃহীত
জব্দ করা গাঁজা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে একটি লবণের কার্গো ট্রাক থেকে ১২৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে র‌্যাব। এ সময় হাসানুর রহমান (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বাড়ি সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার মাঝেরপাড়া গ্রামে।

র‌্যাব-৫-এর রাজশাহীর সদর কোম্পানির একটি দল গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে জেলার পুঠিয়া উপজেলার বানেশ্বর এলাকায় এই অভিযান চালায়। আজ শনিবার সকালে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে র‍্যাব।

র‌্যাব জানায়, কার্গো ট্রাকটিতে ১৩ হাজার কেজি লবণ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তার ভেতরে পাচার করা হচ্ছিল ১২৬ কেজি গাঁজা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চেকপোস্ট বসিয়ে এই গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনায় আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পুঠিয়া থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাউদ্ধারআটকরাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

গাজীপুরের শ্রীপুর: সিলিকার লোভে শত ফুট গর্ত

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

যমুনায় নতুন সড়কসেতু: সম্ভাব্যতা সমীক্ষার পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

বিরাজমান পরিস্থিতিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়: জামায়াত

সম্পর্কিত

কামারখন্দে শিয়ালের কামড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

কামারখন্দে শিয়ালের কামড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

লবণের কার্গো ট্রাকে মিলল ১২৬ কেজি গাঁজা

লবণের কার্গো ট্রাকে মিলল ১২৬ কেজি গাঁজা

শ্রীপুরে ব্যাডমিন্টন খেলা নিয়ে ঝগড়া, ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ গেল মায়ের

শ্রীপুরে ব্যাডমিন্টন খেলা নিয়ে ঝগড়া, ছেলেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ গেল মায়ের

রাঙ্গুনিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অপহৃত ব্যক্তি উদ্ধার, মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৩

রাঙ্গুনিয়ায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে অপহৃত ব্যক্তি উদ্ধার, মাদক ও দেশীয় অস্ত্রসহ আটক ৩