সিরাজগঞ্জে ‘মিছিল নিয়ে’ ওয়াজ মাহফিলে জামায়াত নেতা, হামলার অভিযোগ বিএনপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
মিছিল নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে যোগদানের সময় সিরাজগঞ্জ–১ আসনে (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও দলের জেলা শাখার আমির মাওলানা শাহীনুর আলমের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন জামায়াত নেতা। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সেলিম দাবি করেছেন, ওয়াজ মাহফিলে মিছিল নিয়ে যোগদান স্থানীয় লোকজন ‘স্বাভাবিকভাবে নেয়নি’।
জামায়াতের নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, জেলার কাজীপুর উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়নের স্থলবাড়িতে ওয়াজ মাহফিলকে কেন্দ্র করে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর বিএনপির নেতা-কর্মীরা এই হামলা করেন। তাঁরা জানান, সোনামুখীর মেফতাহুল উলুম কওমি মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয় ওয়াজ মাহফিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর-সদর আংশিক) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা। প্রধান মেহমান ছিলেন জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শাহীনুর আলম।
জামায়াতের অভিযোগ, মাহফিল চলাকালে প্রথমে হামলা করে এক কর্মীকে মারধর করা হয় এবং দ্বিতীয় দফায় সোনামুখী বাজার চৌরাস্তায় আরেক দফা হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় জামায়াতের নেতা-কর্মীদের দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। হামলায় আহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। আরও সাতজন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।
জামায়াতের জেলা মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের দায়িত্বে থাকা হাফিজুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুই দফায় আমাদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা করা হয়। এতে প্রায় ১০ জন আহত হয়েছেন। এই হামলা বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজার নেতৃত্বে হয়েছে। আমাদের দুটি মোটরসাইকেল তারা নিয়ে গেছে। গাড়ি ভাঙচুর করেছে। আমরা বিষয়টি নিয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত এমপি প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শাহীনুর আলম জানান, মঞ্চে হামলার সময় বিএনপির প্রার্থী সেলিম রেজা পরিস্থিতি শান্ত করেন। তবে দ্বিতীয় দফায় হামলার বিষয়ে ফোন করলে সেলিম রেজা ‘সব নেতা-কর্মী নিয়ে চলে যাচ্ছেন’ বলে জানান। পরে তিনি আর যোগাযোগ করেননি। শাহীনুর আলমের অভিযোগ, তখন পরিষ্কার হলো, তাঁর ইন্ধনেই এসব হয়েছে। তিনি আরও বলেন, পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ এসে ঘুরে চলে যায়।
এ বিষয়ে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজা বলেন, ‘তারা যে অভিযোগ করেছে, এটা সত্য নয়। তবে মাহফিলে জামায়াতের আমির মাওলানা শাহীনুর আলম ভাই মিছিল নিয়ে জালসায় প্রবেশ করেন, এটা স্থানীয় লোকজন স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। পরে আমি জালসায় বক্তব্য দিয়ে চলে আসি, তিনিও চলে যান।’
এ বিষয়ে কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ এনায়েতুর রহমান বলেন, ঘটনার বিষয়ে জানানো হলে পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে যায়। এক মাহফিলে দুজনই অতিথি ছিলেন। সেখানে স্লোগান নিয়ে ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। পরে রাস্তায় দুই পক্ষের দেখা হলে আবার ধাক্কাধাক্কি হয়। গুরুতর আহত হয়নি; তবে পড়ে গিয়ে একটু আহত হয়েছিল। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাবি প্রতিনিধি
বেগম রোকেয়াকে ‘মুরতাদ’ ও ‘কাফির’ আখ্যা দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে বেগম রোকেয়া দিবসে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ মুরতাদ-কাফির বেগম রোকেয়ার জন্মদিন।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান জানান, তিনি সাজিদ হাসান নামের একজনের পোস্ট শেয়ার করে ক্যাপশনে ওই কথাগুলো লিখেছেন। তাঁর দাবি, ‘ওই পোস্ট পড়ে মনে হয়েছে বেগম রোকেয়া ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। সাজিদ হাসানের পোস্টের পুরো লেখাটা পড়লে বেগম রোকেয়ার সেই পরিচয় এসে যায়।’
এমন মন্তব্যের কারণ সম্পর্কে বলেন, ‘এই পোস্টের লেখাগুলো ভেরিফিকেশনের জন্য বড় আলেমের কাছে যেতে হবে। আলেমের কাছে গেলেই আপনি বুঝবেন তিনি কাফের বা মুরতাদ ছিলেন কি না!’
একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের এমন মন্তব্য ঘিরে এরই মধ্যে সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেককে আবার ওই শিক্ষকের প্রশংসাও করতে দেখা গিয়েছে। কমেন্টে অনেক শিক্ষার্থী লিখেছেন, ‘সহমত স্যার।’
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিন বিশ্বাস এষা বলেন, ‘বেগম রোকেয়া পুরো উপমহাদেশেই নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর কারণেই আমাদের নারীরা বর্তমানে পড়াশোনা, রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছে। তাঁকে নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য করা মানে গোটা নারী সমাজকেই হেয় করা।’
রাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক জায়িদ হাসান জোহা বলেন, ‘সবারই নিজস্ব দর্শন থাকে, আর তার মাপকাঠিও আলাদা। তবে এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যে না বলাই উত্তম বলে মনে করি।’
তবে বিষয়টিকে ব্যক্তিগত অভিমত বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব। তিনি বলেন, ‘এটা তার ব্যক্তিগত অভিমত। এটা অনেকের ভালো লাগবে না। এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে এনডোর্স করি না।’
মিছিল নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে যোগদানের সময় সিরাজগঞ্জ–১ আসনে (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও দলের জেলা শাখার আমির মাওলানা শাহীনুর আলমের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন জামায়াত নেতা। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীতে নাঈম বিশ্বাস (২৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার নগরীর বায়েজিদ এলাকার একটি বাসা থেকে গলায় ‘ফাঁস দেওয়া’ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়।
নাঈম বিশ্বাস চট্টগ্রামে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন-৯-এ কর্মরত ছিলেন। তিনি পরিবার নিয়ে নগরীর বায়েজিদ চক্রেসো আবাসিক এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর বাড়ি বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) পুলিশ ফাঁড়ির এসআই নুরে আলম আশেক বলেন, রাতে এপিবিএন সদস্যরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পুলিশ সুপার দীপক জ্যোতি খীসা বলেন, নাঈম বিশ্বাস যে বাসায় পরিবার নিয়ে থাকতেন, সেখান থেকেই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে রাতে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেওয়া হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, নাঈম বিশ্বাস গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানা যাবে।
দাম্পত্যকলহের জেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়ার পর এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
মিছিল নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে যোগদানের সময় সিরাজগঞ্জ–১ আসনে (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও দলের জেলা শাখার আমির মাওলানা শাহীনুর আলমের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন জামায়াত নেতা। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সে
রানীনগর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নওগাঁর রানীনগরে সড়ক দুর্ঘটনায় রেজাউল ইসলাম (৪২) নামে একজন ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার পর মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
রেজাউল ইসলাম উপজেলার কাশিমপুর উত্তরপাড়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে।
রেজাউল ইসলামের চাচাতো ভাই ওহিদুর রহমান জানান, রেজাউল ইসলাম কাশিমপুরনগর ব্রিজ এলাকায় সার ও কীটনাশকের ব্যবসা করতেন। গতকাল সন্ধ্যার পর তিনি ব্যবসায়িক কাজে মোটরসাইকেলে আবাদপুকুর যাওয়ার সময় সড়কের সোনাকানিয়া এলাকায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কে পাশে পড়ে যান। এরপর পথচারীরা দেখতে পেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে রানীনগর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় নওগাঁ সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করে। সেখানেও অবস্থার কোনো উন্নতি না হওয়ায় রাতেই বগুড়া শহীদ জিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকালে মারা যান তিনি।
রানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল লতিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
মিছিল নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে যোগদানের সময় সিরাজগঞ্জ–১ আসনে (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও দলের জেলা শাখার আমির মাওলানা শাহীনুর আলমের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন জামায়াত নেতা। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সে
হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের মাধবপুরে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হিমেল (২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার ধর্মঘর-হরষপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় আহত হন এনায়েতুল্লাহ (২২) নামের একজন।
নিহত হিমেল ধর্মঘর ইউনিয়নের সোয়াবই মোল্লা বাড়ির মোহন মিয়ার ছেলে। আহত এনায়েতুল্লাহ চৌমুহনী ইউনিয়নের আনন্দ গ্রামের বাসিন্দা। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে দুই যুবক একটি প্রাইভেট কার নিয়ে সড়কে ড্রাইভিং অনুশীলনে বের হন। গাড়ির গতি সামলাতে না পেরে একপর্যায়ে সেটি সড়কের পাশের গাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের পর গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ওই দুই যুবক ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার করে মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হিমেলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত এনায়েতুল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
কাশিমনগর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক গোলাম মোস্তফা জানান, নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
মিছিল নিয়ে ওয়াজ মাহফিলে যোগদানের সময় সিরাজগঞ্জ–১ আসনে (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ও দলের জেলা শাখার আমির মাওলানা শাহীনুর আলমের সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সেলিম রেজার বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন জামায়াত নেতা। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সে
