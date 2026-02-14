দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়েছে

জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট শেষে কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছেন মানুষ। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বেড়েছে। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে যাত্রী ও যানবাহন ভোগান্তি ছাড়াই ফেরিতে উঠে তাদের গন্তব্যে চলে যাচ্ছে বলে জানান বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন।
মাগুড়া থেকে ছেড়ে আসা প্রাইভেট কারচালক মনতাজুর রহমান বলেন, ‘ভোট দিতে স্যারকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। ভোট শেষে ঢাকাতে ফিরছি। ফেরিঘাটের পরিস্থিতি খুবই ভালো, কোনো যানজট নেই। নেই কোনো ভোগান্তি। আসামাত্রই ফেরিতে উঠতে পেরেছি।’
ঝিনাইদাহ থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে আসা রমজান শেখ বলেন, ‘ভোট দিতে গিয়ে ছিলাম বাড়িতে। ছুটি শেষ এখন ঢাকায় ফিরছি। পথে কোনো ভোগান্তি নেই। ফেরি ঘাটেও কোনো ভোগান্তি নেই।’
আয়শা খাতুন বলেন, ‘পথে ও ফেরিঘাটে কোনো ভোগান্তি নেই। ঘাটেও যানজট নেই, তবে গাড়ি ভাড়াটা বেশি নেওয়া হচ্ছে। বাড়িতে ফেরার সময় বাড়তি ভাড়া দিয়ে এসেছিলাম। যাওয়ার সময়ও বাড়তি ভাড়া দিতে হচ্ছে।’
বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, নির্বাচন শেষে ঘরে ফেরা মানুষ তাদের কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছে। সকাল থেকে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ বাড়লেও নেই যানজট, নেই ভোগান্তি। যানবাহনগুলো সরাসরি ফেরিতে উঠে গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ছোট-বড় মিলে ১৪টি ফেরি চলাচল করছে।
নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য মো. রফিকুল ইসলাম জামাল জানান, অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় অভিযুক্ত নেতা মিজানুর রহমান কালামকে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে বহিষ্কার করা হয়েছে।৫ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ী উপজেলায় নির্মাণাধীন একটি ভবন থেকে পড়ে মো. মিজান (৩০) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি কুড়িগ্রাম জেলার পাছগুচি ইউনিয়নের ভেলুঘাট গ্রামের বাচ্চু ঘটকের ছেলে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে উপজেলার যশলং ইউনিয়নের পুরা বাজারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি গ্রামে শিশুসন্তানদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ সময় ঘরে থাকা জমি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে তোলা চার লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নেওয়া হয় বলে ওই নারী অভিযোগ করেছেন। ঘটনার দুই দিন পর গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই নারী চরফ্যাশন থানায়২৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম-৮ (বোয়ালখালী-চান্দগাঁও) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য এরশাদ উল্লাহও একই দিনে নগরের নাসিরাবাদ হাউসিং সোসাইটিতে অবস্থিত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ডা. মো. আবু নাছেরের বাসভবনে গিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।৩১ মিনিট আগে