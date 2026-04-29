Ajker Patrika
রাজবাড়ী

বজ্রপাতে প্রাণ গেল বাবার, কোল থেকে ছিটকে প্রাণে বাঁচল শিশুকন্যা

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
বাবা সুমন মণ্ডল কোলে তাঁর শিশুকন্যা। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীতে বজ্রপাতে সুমন মণ্ডল (৩৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তাঁর কোলেই ছিল তাঁর শিশুকন্যা। তবে বাবার কোল থেকে ছিটকে পড়ায় প্রাণে বেঁচে গেছে শিশুটি।

রাজবাড়ী সদর উপজেলার মিজানপুর ইউনিয়নের বাগমারার মজ্জৎকোল গ্রামে আজ বুধবার সকাল পৌনে ৭টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে। বজ্রপাতে মারা যাওয়া সুমন ওই গ্রামের সিদ্দিক মণ্ডলের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সুমন একটি এনজিওতে চাকরি করতেন। সম্প্রতি চাকরি ছেড়ে বাড়িতেই ছিলেন তিনি। আজ সকাল পৌনে ৭টার দিকে তিনি সাড়ে ৫ বছর বয়সী মেয়ে সাফিয়াকে কোলে নিয়ে বাড়ির পাশে দোকানে কিছু কেনাকাটা করতে যাচ্ছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে মেয়ে কোল থেকে ছিটকে পড়ে। আর সুমন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্বজনেরা উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নিলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মেয়ে সাফিয়ার নাক-কান দিয়ে সামান্য রক্তপাত হলেও সে সুস্থ রয়েছে।

মিজানুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্রশাসক ও সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জনি খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

