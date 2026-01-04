ঘন কুয়াশায় দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
ঘন কুয়াশার কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১১টা থেকে এই নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে বিআইডব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক মো. সালাহউদ্দিন বলেন, ‘রাত সাড়ে ১১টার দিকে নদীপথে দৃষ্টিসীমা মারাত্মকভাবে কমে যায়। সে সময় দৌলতদিয়া ঘাট থেকে পাটুরিয়া ঘাটে নিরাপদে ফেরি চলাচল সম্ভব হচ্ছিল না। নৌ দুর্ঘটনা এড়াতে কর্তৃপক্ষ ফেরি চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।’
সালাহউদ্দিন আরও বলেন, ফেরি বন্ধ থাকায় পারাপারের অপেক্ষায় থাকা যানবাহনকে বিকল্প সড়ক ব্যবহার করে গন্তব্যে যেতে বলা হয়েছে। কুয়াশা কেটে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু করা হবে।
