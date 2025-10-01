Ajker Patrika
কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় জমি লিখে নেওয়া সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ০২
অভিযুক্ত শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

নেছারাবাদে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় এক চা-দোকানির জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগে আলোচিত সমবায় সমিতির পরিচালক ও শিক্ষক মো. মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে উপজেলা সমবায় অফিস।

গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) উপজেলা সমবায় অফিসের পক্ষ থেকে এক চিঠির মাধ্যমে মিজানুর রহমানকে তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। চিঠিতে আগামী ৫ অক্টোবর বেলা ১১টায় সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ভুক্তভোগী চা-দোকানি চান মিয়া ও সমিতির পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে লিখিত বক্তব্য ও দালিলিক কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হাসান রকি বলেন, ‘যারা সমবায় সমিতির লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংকের মতো ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং অবৈধভাবে ডিপিএস সংগ্রহ করছেন, যা সমবায় সমিতির আইন লঙ্ঘন, তাঁরা সমবায় সমিতি চালাতে পারবেন না। ইতিমধ্যে আইন লঙ্ঘনকারী অনেক সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। শিক্ষক মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সমিতির বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, উপজেলার আলকিরহাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির আড়ালে চড়া সুদে ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। তিনি ৭০ সম্বর পাটিকেলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। গত ২৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় দোকানির জমি লিখে নিলেন শিক্ষক’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি উপজেলা সমবায় অফিসের নজরে আসে এবং পরবর্তীতে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়।

