কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় জমি লিখে নেওয়া সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি
নেছারাবাদে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় এক চা-দোকানির জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগে আলোচিত সমবায় সমিতির পরিচালক ও শিক্ষক মো. মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে উপজেলা সমবায় অফিস।
গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) উপজেলা সমবায় অফিসের পক্ষ থেকে এক চিঠির মাধ্যমে মিজানুর রহমানকে তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। চিঠিতে আগামী ৫ অক্টোবর বেলা ১১টায় সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ভুক্তভোগী চা-দোকানি চান মিয়া ও সমিতির পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে লিখিত বক্তব্য ও দালিলিক কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হাসান রকি বলেন, ‘যারা সমবায় সমিতির লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংকের মতো ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং অবৈধভাবে ডিপিএস সংগ্রহ করছেন, যা সমবায় সমিতির আইন লঙ্ঘন, তাঁরা সমবায় সমিতি চালাতে পারবেন না। ইতিমধ্যে আইন লঙ্ঘনকারী অনেক সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। শিক্ষক মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সমিতির বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উল্লেখ্য, উপজেলার আলকিরহাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির আড়ালে চড়া সুদে ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। তিনি ৭০ সম্বর পাটিকেলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। গত ২৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় দোকানির জমি লিখে নিলেন শিক্ষক’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি উপজেলা সমবায় অফিসের নজরে আসে এবং পরবর্তীতে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়।
নেছারাবাদে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় এক চা-দোকানির জমি লিখে নেওয়ার অভিযোগে আলোচিত সমবায় সমিতির পরিচালক ও শিক্ষক মো. মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে উপজেলা সমবায় অফিস।
গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) উপজেলা সমবায় অফিসের পক্ষ থেকে এক চিঠির মাধ্যমে মিজানুর রহমানকে তদন্ত কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। চিঠিতে আগামী ৫ অক্টোবর বেলা ১১টায় সমিতির নিবন্ধিত কার্যালয়ে ভুক্তভোগী চা-দোকানি চান মিয়া ও সমিতির পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে লিখিত বক্তব্য ও দালিলিক কাগজপত্রসহ উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হাসান রকি বলেন, ‘যারা সমবায় সমিতির লাইসেন্স নিয়ে ব্যাংকের মতো ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং অবৈধভাবে ডিপিএস সংগ্রহ করছেন, যা সমবায় সমিতির আইন লঙ্ঘন, তাঁরা সমবায় সমিতি চালাতে পারবেন না। ইতিমধ্যে আইন লঙ্ঘনকারী অনেক সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। শিক্ষক মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সমিতির বিরুদ্ধেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
উল্লেখ্য, উপজেলার আলকিরহাট বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের পরিচালক মিজানুর রহমানের বিরুদ্ধে সমবায় সমিতির আড়ালে চড়া সুদে ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। তিনি ৭০ সম্বর পাটিকেলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। গত ২৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক আজকের পত্রিকায় ‘কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে না পারায় দোকানির জমি লিখে নিলেন শিক্ষক’ শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি উপজেলা সমবায় অফিসের নজরে আসে এবং পরবর্তীতে তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়।
সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে কুমিরের আক্রমণে নিহত জেলে সুব্রত মন্ডলের (৩২) মরদেহ প্রায় ৭ ঘণ্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিহত সুব্রতর লাশ উদ্ধার হয়েছে। এর আগে বিকেল ৩টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খালে কুমিরের আক্রমণের ঘটনা...৬ মিনিট আগে
মাদারীপুর জেলার শিবচরে গত কয়েক মাস ধরে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী। গত চার মাসে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে ভর্তি হয়েছেন ২০৪ জন রোগী। এঁদের মধ্যে জুলাই মাসে এক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন ৮-১০ জন করে জ্বরে আক্রান্ত রোগী আসছেন হাসপাতালে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাদের মধ্যে...১৪ মিনিট আগে
থানায় অভিযোগকারী শাহীদা বেগম বলেন, `আমার ছেলেসহ বাকিদের পাঞ্জাবি, টুপি পরিয়ে রসিদ বই দিয়ে টাকা উঠানোর জন্য পাঠায় মাদ্রাসার হুজুররা। এখান থেকে একটি অংশ যারা টাকা উঠায় তাদের দেওয়া হয়, বাকি টাকা নুরে আলম ও মোবারকের পরিবার নিয়ে যায়।’২১ মিনিট আগে
গ্রামের দরিদ্র মানুষকে বিনা খরচে চিকিৎসাসেবা দিতে জগন্নাথপুর উপজেলার একটি পৌরসভা ও ৮ টি ইউনিয়নে ২৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এখানে সর্দি, জ্বর, আমাশয়, ডায়রিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, মাথাব্যথাসহ নানা রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসাসেবা দিতে প্রতিটি ক্লিনিকে একজন করে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার.২৫ মিনিট আগে