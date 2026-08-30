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কেরানীগঞ্জে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি 
কেরানীগঞ্জে ২ হাজার পিস ইয়াবাসহ যুবক গ্রেপ্তার

ঢাকার কেরানীগঞ্জে ২ হাজার ১০ পিস ইয়াবাসহ মো. জাবেদ (২৫) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ।

আজ রোববার ভোর ৪টার দিকে কেরানীগঞ্জ মডেল থানাধীন কালিন্দী ইউনিয়নের নেকরোজবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া জাবেদ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানায়, অভিযানে জাবেদের কাছ থেকে ২ হাজার ১০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা ইয়াবার আনুমানিক বাজারমূল্য ৬ লাখ ৩ হাজার টাকা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল কুদ্দুস জানান, এ ঘটনায় কেরানীগঞ্জ মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

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