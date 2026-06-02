জামায়াত নেতার ছেলের ছুরিকাঘাতে বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

ময়মনসিংহে জামায়াত নেতার ছেলের ছুরিকাঘাতে রানা মিয়া (২৮) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত মাহিন পলাতক রয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন।
আজ মঙ্গলবার (২ জুন) বিকেল ৫টার দিকে নগরীর ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের চরঈশ্বরদিয়া মধ্যপাড়া গ্রামের গাঙ্গের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রানা মিয়া একই এলাকার শরাফ উদ্দিনের ছেলে। তিনি অটোরিকশাচালক ছিলেন। বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেছেন স্বজনেরা।
আহত ব্যক্তিরা হলেন আশাদ (৩৬), মোফাজ্জল (৩৫), শাহান (৪৫), মুনসুর আলী (৫০), শাকিল (৩০) ও দিনি মিয়া (৩৫)।
অভিযুক্ত মাহিন ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য মফিদুল ইসলাম মাস্টারের ছেলে।
নিহত রানার স্বজন মাহাবুল বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনে আমরা বিএনপির পক্ষে কাজ করেছি ও ধানের শীষে ভোট দিয়েছি। এর পর থেকে জামায়াত নেতা মফিদুল মাস্টারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ চলে আসছিল। গতকাল সোমবার মফিদুল মাস্টারের বাড়ির ছেলেরা ফুটবল খেলা শেষে আমাদের বাড়ির সামনে দোকানে পানীয় কিনতে আসে। এ সময় এক কাউন্সিলর প্রার্থীর পক্ষে পানীয় খাচ্ছে বলে ভিকটিমের পক্ষের লোকজন হেয় করে কথা বলে। এতে মফিদুল মাস্টারের বাড়ির লোকজন মারধরের হুমকি দিয়ে চলে যায়। এ ঘটনার পর রাতে আবারও মফিদুল মাস্টারের বাড়ির ছেলেরা আমাদের বাড়িতে হামলা করে। পরে মফিদুল মাস্টার নিজে আমাদের বাড়িতে এসে বিষয়টি মীমাংসা করে চলে যায়।
‘পরে আজ বিকেলে মফিদুল মাস্টার ৫০ থেকে ৬০ জন লোক নিয়ে এসে হামলা করে। হামলার সময় মফিদুল মাস্টারের ছেলে মাহিন ছুরি দিয়ে রানার বুকের পাশে আঘাত করে। হামলায় আরও পাঁচজন আহত হয়। পরে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রানাকে মৃত ঘোষণা করে।’
নিহত রানার ভাই তোফাজ্জল হোসেন বলেন, ‘আমার ভাইকে বিনা কারণে মফিদুল মাস্টারের ছেলে ছুরি দিয়ে বুকে আঘাত করে।’ এ সময় ‘আমার ভাইয়ের হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই’ বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াত ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য মফিদুল ইসলাম মাস্টার বলেন, ‘আমি ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলাম না। আমার ছেলেও ছিল না। আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।’
কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে।
বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদের ঢাকায় জানাজা শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ায় নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের ছয় নেতা-কর্মীকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিদা খন্দকার আন্না আজ মঙ্গলবার তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন...১২ মিনিট আগে
গাইবান্ধার বোনারপাড়া রেলওয়ে স্টেশন থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর আলাদা সময়ে তারা হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তাদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।২৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের হালিশহরে আইসক্রিমের লোভ দেখিয়ে ৯ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয় দোকানদার তারেকুলকে (৬০) আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।৩১ মিনিট আগে
সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের জানাজাকে কেন্দ্র করে ভোলায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। জানাজার আগে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ করেন এবং উসকানিমূলক স্লোগান দেওয়া হলে তা প্রতিহতের হুঁশিয়ারি দেন। পরে জেলা বিএনপির নেতাদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয় এবং জানাজা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।৪১ মিনিট আগে