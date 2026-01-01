পটুয়াখালীতে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, নুর-হাসান মামুনের কোলাকুলি

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং স্বতন্ত্র হাসান মামুনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী এই ঘোষণা দেন।
যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে নুরুল হক নূর ও হাসান মামুনের মনোনয়নপত্রে কোনো ধরনের ত্রুটি না থাকায় সেগুলো বৈধ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত উভয় প্রার্থী একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘যাচাই-বাছাই শেষে পটুয়াখালী-৩ আসনে নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনসহ পাঁচ মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া গেছে। বাকি দুজনের বাতিল করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হবে।’
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নুরুল হক নুর বলেন, ‘নির্বাচনী কার্যক্রম মাত্র শুরু হয়েছে। এ আসনের জনগণ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি নির্বাচিত হলে গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলাকে সারা দেশের মধ্যে রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলব।’
স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন বলেন, ‘গলাচিপা ও দশমিনার মানুষের জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। এলাকার সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও সমর্থনেই আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি।’
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনটি ঘিরে আগে থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ আসনে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা আরও জমে উঠবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপি সমর্থিত ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং স্বতন্ত্র হাসান মামুনের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। আজ বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী এই ঘোষণা দেন।
যাচাই-বাছাই কার্যক্রমে নুরুল হক নূর ও হাসান মামুনের মনোনয়নপত্রে কোনো ধরনের ত্রুটি না থাকায় সেগুলো বৈধ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত উভয় প্রার্থী একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলা প্রশাসক ড. মো. শহীদ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘যাচাই-বাছাই শেষে পটুয়াখালী-৩ আসনে নুরুল হক নুর ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনসহ পাঁচ মনোনয়নপত্র বৈধ পাওয়া গেছে। বাকি দুজনের বাতিল করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হবে।’
তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নুরুল হক নুর বলেন, ‘নির্বাচনী কার্যক্রম মাত্র শুরু হয়েছে। এ আসনের জনগণ আমার সঙ্গে রয়েছে। আমি নির্বাচিত হলে গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলাকে সারা দেশের মধ্যে রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলব।’
স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুন বলেন, ‘গলাচিপা ও দশমিনার মানুষের জন্য আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। এলাকার সাধারণ মানুষের ইচ্ছা ও সমর্থনেই আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি।’
উল্লেখ্য, পটুয়াখালী-৩ আসনটি ঘিরে আগে থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ আসনে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা আরও জমে উঠবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।
দেশের উত্তরাঞ্চলের চা–বাগানের প্রুনিং (ছাঁটাই) কার্যক্রমের জন্য সবুজ চা-পাতা ক্রয় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ রাখার এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এ ছাড়া ৩ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টানা দুই মাস চা প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।৩৫ মিনিট আগে
রংপুর-১ (গঙ্গাচড়া ও রংপুর আংশিক ১ থেকে ৯ নম্বর) আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রথম দিনে আটটি মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। তথ্য অসম্পূর্ণ থাকায় জাতীয় পার্টির (জাপা) প্রার্থী ব্যারিস্টার মঞ্জুম আলীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
এতে বলা হয়, কুড়িল থেকে মেলা প্রাঙ্গণ পর্যন্ত বাস ভাড়া ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফার্মগেট (খেজুরবাগান/খামারবাড়ী) থেকে ৭০ টাকা, সাইনবোর্ড থেকে ১০০, চাষাঢ়া (নারায়ণগঞ্জ) থেকে ১২০, নরসিংদী থেকে ১০০ এবং গাজীপুর থেকে (শিববাড়ি-ভোগড়া বাইপাস-মিরের বাজার এক্সপ্রেসওয়ে) ৭৫ টাকা।২ ঘণ্টা আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ। হামলাকারীরা পুলিশের কাছ থেকে জাহাঙ্গীর আলম নামে এক মাদক কারবারিকে ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় এসআইসহ চার পুলিশ সদস্য আহত হন।২ ঘণ্টা আগে